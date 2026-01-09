HILIGHT
แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์ เสิร์ฟให้ลูกค้าแบบเบิ้ม ๆ อลังการจนกลายเป็นไวรัล 6 ล้านวิว

 
           ร้านส้มตำสกลนครจัดให้ชุดใหญ่ ใส่ถุงยักษ์แบบอลังการ ทำเอาโซเชียลแห่แซว ซื้อถุงแถมส้มตำ ยอดวิวทะลุ 6 ล้านครั้ง

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์
ภาพจาก TikTok  @ton_.vader

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์
ภาพจาก TikTok  @ton_.vader

            วันที่ 9 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @ton_.vader  เผยภาพเมนูสุดพีคจากร้านส้มตำแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร ที่งานนี้เสิร์ฟมาแบบอลังการงานสร้าง จนลูกค้าที่สั่งกลับบ้านอาจต้องคิดหนักว่าจะขนย้ายกลับไปยังไงดีเนี่ย

            จากคลิปดังกล่าวพบว่า ร้านใส่ส้มตำลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่พิเศษ แม้ปริมาณอาหารจะค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อเทียบกับขนาดของถุงที่เหลืออยู่นั้น ทำให้ส้มตำอยู่เพียงก้นถุงเท่านั้น โดยแม่ค้าพยายามมัดถุงอย่างตั้งใจ ก่อนจะแบกถุงนี้ส่งให้ถึงมือลูกค้า

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์
ภาพจาก TikTok  @ton_.vader

             คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนว้าว จนมียอดเข้าชมกว่า 6.7 ล้านครั้ง ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบ เช่น "ซื้อถุงแถมส้มตำ" บ้างก็ถามถึงวิธีกินว่าต้องลงไปนั่งกินในถุงนี้เลยใช่หรือไม่ ส่วนอีกคอมเมนต์ก็ประกาศกร้าวเลยว่า ห้ามใครฝากซื้อเมนูนี้เด็ดขาด !

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์

            อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทางร้านจะทำใส่ถุงใหญ่เช่นนี้ในกรณีพิเศษเท่านั้น เนื่องจากเมนูปกติมีการจำหน่ายในราคาทั่วไป ไม่ได้เน้นขายถุงใหญ่เป็นหลัก ซึ่งบางคอมเมนต์จากคนในพื้นที่ยืนยันว่า การใส่ถุงขนาดใหญ่เช่นนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่คนสกลนครคุ้นเคยกันดี และมักจะมีเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แวะเวียนไปพิสูจน์ความใหญ่ยักษ์นี้อยู่เสมอ

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์
ภาพจาก TikTok  @ton_.vader

แม่ค้าทำส้มตำถุงยักษ์
ภาพจาก TikTok  @ton_.vader




