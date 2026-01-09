คนขับรถแฉสุดพีค อาจารย์ต้น ผู้วิเศษ ไม่เข้าวัดมุ่งซื้อแต่แบรนด์เนม เล่าชอตหนี ตร. จนตกฝ้า

อดีตคนขับรถ อาจารย์ต้น แฉพฤติกรรมลวงโลก ไม่เคยเข้าวัด เอาเงินเหยื่อเปย์แบรนด์เนมหรู พร้อมวีรกรรมพีคหนีตำรวจตกฝ้าจนโดนจับ
ภาพจาก โหนกระแส
จากประเด็นร้อน กรณี อาจารย์ต้น อ้างเป็นผู้วิเศษร่วมมือกับไฮโซ ใช้ความศรัทธาและความเชื่อเรื่องการแก้กรรมมาบังหน้าเพื่อเรียกรับเงินและทรัพย์สินจากเหยื่อหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสาว มัดหมี่ พิมดาว หรือนักธุรกิจรายอื่นที่สูญเงินรวมกันคาดว่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาท
วันที่ 9 มกราคม 2569 ช่วงหนึ่งในรายการ โหนกระแส มีการเปิดตัวละครสำคัญอย่าง คุณยอด ซึ่งเคยเป็นคนขับรถให้กับอาจารย์ต้นมานาน 3 ปี ซึ่งต่อมารู้สึกทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเบื้องหลังหลาย ๆ เรื่อง จึงตัดสินใจเดินออกมา
หนุ่ม กรรชัย : ลืมพี่ยอดเลย พี่ยอดนั่งเงียบมาก ผมลืมแกไปเลย ขอโทษจริง ๆ พี่ยอดเป็นใคร ?
ยอด : คนขับรถของอาจารย์ต้นครับ อยู่กับเขา 3 ปี เขามีพฤติกรรมไปห้าง เอาเงินไปบริจาคที่ห้าง แบรนด์เนมครับ
หนุ่ม กรรชัย : ไปซื้อของแบรนด์เนม ?
ยอด : ไปบริจาคชาแนลครับ
หนุ่ม กรรชัย : พี่ยอดเล่นมุก ผมก็งงเลย ตกลงเขาไปซื้อแบรนด์เนม แล้วทำไมถึงออกจากเขามา ?
ยอด : เหนื่อยครับ 6 โมงครึ่งยัน 5 ทุ่ม ตีสองทุกวัน ไปห้างก็ใช้ไปทุกวัน ไอคอนสยามคือบ้านหลังที่สองของผมเลย
ภาพจาก โหนกระแส
ยอด : มีครับ ตำรวจจับเขายังไม่รู้เลย ตำรวจเอาหมายจับไปตามจับคดีฉ้อโกง ผมยังว่าเลยว่าเป็นผู้วิเศษทำไมไม่รู้ว่า ตำรวจจะเข้า เขาประกันตัวออกมา โดนจับเช้า บ่ายออกครับ
หนุ่ม กรรชัย : ถามจริง ๆ ระหว่างขับรถ เคยได้ยินเขาพูดไหม มัดหมี่โดนหลอกแล้ว ?
ยอด : ไม่ครับ เขาก็พูดเรื่องเรื่อยเปื่อย ธรรมะไม่พูดเลย พูดแค่ว่าวันนี้ไปไหนดี กินอะไรดี ตั้งแต่ผมอยู่มาไม่เคยไปวัดเลยนะครับ ไปแต่ห้าง
หนุ่ม กรรชัย : ทุกวันนี้พี่ทำงานอะไร ?
ยอด : ขับแกร็บครับ ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับ เพิ่งเล่านี่แหละ (หัวเราะ)
ดาต้า : อันนี้ก็เพิ่งทราบจากพี่ยอด ว่าตอนที่ตำรวจเข้าไปจับ ภรรยาอาจารย์ก็ไปหลบบนฝ้า
ยอด : อาจารย์ต้นเอาภรรยาขึ้นบนฝ้าก่อน แล้วจะขึ้นตาม แต่ตัวเองขึ้นไม่เป็น ฝ้าร่วงลงมา มือพัง ถึงยอมให้ตำรวจจับครับ
ดาต้า : วันนั้นตำรวจเลยจับได้แค่คนเดียว แล้วรูปออกมาเป็นมืออย่างนี้เลย มือเจ็บ
หนุ่ม กรรชัย : ตำรวจไม่จับเมียไป ?
ยอด : เขาบอกเขาอยู่คนเดียว เมียไม่ได้อยู่ด้วย
หนุ่ม กรรชัย : ทำไมคุณไม่บอกตำรวจ ?
ยอด : ตอนนั้นผมยังนับถือ ให้ใจเขาอยู่ครับ
ทนายแก้ว : เขาเคยทำอะไรให้เห็นว่าเป็นผู้วิเศษไหม ?
ยอด : เคยไปตั้งศาลพระภูมิของไฮโซต้น ทำท่าเหมือนมีองค์ลง แต่จริง ๆ ไม่มีครับ แต่เขาจะคุยว่าเขาเห็นผีบ้าง รู้สึกได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง
หนุ่ม กรรชัย : ที่ดิน 18 ไร่ที่เขาใหญ่ เคยไปไหม ?
ยอด : ผมไปประจำครับ ผมก็รู้ตามคุณดาต้าเลย ผมรู้ตั้งแต่ต้น ผมอยู่ตั้งแต่ก่อสร้าง
หนุ่ม กรรชัย : พี่รู้เลยว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ต้นตั้งแต่แรก แต่เป็นคุณดาต้าที่ซื้อ ?
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ยอด : ใช่ครับ
หนุ่ม กรรชัย : และอาจารย์ต้นเอาไปใส่บริษัท และไล่พวกดาต้าออก ?
ยอด : ใช่ครับ เขาบอกว่าคุณดาต้าเรื่องเยอะ
ดาต้า : ถ้าดาต้าชมคนที่ทำงานให้เขา เขาจะบอกว่าไม่ได้ดีนะ อย่าไปฟัง เราก็งงว่าคนนั้นช่วยเขาเยอะมาก ทำไมเขาพูดแบบนี้ เรก็ตกใจเหมือนกัน เราเลยมาจับแพทเทิร์นเขาได้ว่า คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี อยากให้ฟังเขาคนเดียว เขามักจะพูดว่าลูกศิษย์เรื่อยๆ ด้วย
ยอด : ใช่ คนที่ดูแลเขาใหญ่ตอนนี้ เขาบอกไม่ดี โง่
ดาต้า : เขาบอกโง่ อย่าไปฟังมัน เราก็ตกใจว่าเขาช่วยงานคุณเยอะมากเลย ตอนนั้นเราเริ่มเอะใจทำไมเขาพูดกับคนที่ช่วยเหลือเขาได้แรงกว่านี้ แต่ไม่พูดต่อหน้า พูดลับหลังเสมอ เหมือนที่เขาพูดว่ามัดหมี่ให้ดาต้าฟังเรื่อยๆ เขาจะพูดแบบนี้กับทุกคน และดิสเครดิตทุกคน
หนุ่ม กรรชัย : รู้จักไฮโซต้นไหม ?
ยอด : รู้จักครับ เขาไปมาหาสู่กันเรื่อย ๆ กินไวน์บ้าง ออกกำลังกายบ้าง ตีเทนนิส ตีกอล์ฟ ตีเสร็จก็ไปกิน
หนุ่ม กรรชัย : ไม่มีทำบุญเหรอ ?
ยอด : ทำครับ ดิออร์ไงครับ (หัวเราะ) ไม่เคยเข้าวัด ไม่เคยเอาเงินไปบริจาควัดเลย ยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ เอาเงินไปบริจาคห้างอย่างเดียวครับ
มัดหมี่ : เฮ้อ (ถอนใจ) เงิน 8 ล้านของพี่ไปอยู่ที่ดิออร์
ยอด : อยู่ชาแนลครับ
หนุ่ม กรรชัย : ทำไมพี่ถึงออก พี่หมดศรัทธาเพราะอะไร ?
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ยอด : ตอนนั้นมีคลิปหนึ่งที่เขาหลอกลวง มีลงในยูทูบ ประมาณปลายปี 2566 หลอกลวงทำบุญ แล้วก็ไปพม่าโดนจับ ต้มตุ๋น มิจจี้ ผมก็ส่งคลิปนี้ให้เขาดู วันต่อไปผมก็ออกเลย เขาบอกไม่มีอะไร กลับมาทำงานเถอะ แต่ผมไม่ไปอีกเลย
ดาต้า : อยากบอกอีกอย่าง เพิ่งทราบจากพี่ยอดด้วยเหมือนกัน ทราบว่าเวลาเขาจะพูดถึงคนช่วยเหลือเขาแต่ละคน เขาพูดไม่ดีเลย เราเป็นหนึ่งในนั้น เราเป็นคนเคยได้ยินทั้งหมด ที่เขาพูดถึงพี่หลายคนที่ช่วยเขา ให้เงินเขา ให้พื้นที่เขาในการปฏิบัติ ซัพพอร์ตเขา เขาไม่เคยพูดดีเกี่ยวกับพวกคุณเลยนะคะ ลองไปถามทุกคนได้ ทุกคนได้ยินหมด ยกเว้นตัวเราเอง เพราะเขาไม่เคยพูดต่อหน้า เขาพูดลับหลังเสมอ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ฉะนั้นการที่เขาพูดดีต่อหน้าเรา อยากให้ลองพิจารณาอีกมุมด้วย ลองไปฟังเวลาเขาพูดเกี่ยวกับเราให้คนอื่นฟัง แล้วพี่จะได้รู้ว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นแบบไหน พฤติกรรมเป็นแบบไหน ถึงจุดนั้นตาจะได้สว่างแบบที่เราเป็นวันนี้ เพราะเราก็เคยอยู่ในจุดที่เราเชื่อเขา สนับสนุนเขา ศรัทธากับสิ่งที่เขาทำ เพราะเราเชื่อว่าเขาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เข้าใจว่าคนที่ช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้ก็คงคิดไม่ต่างกัน ทุกคนอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งนั้น แต่ศรัทธาต้องอยู่ถูกที่ถูกทาง ถูกเวลา ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทาง และไม่ได้บาลานซ์กับสมาธิ หรือปัญญา มันจะเสียหายแบบที่ดาต้าเป็น ก็อยากฝากเอาไว้ตรงนี้ ทั้งกับคนที่ยังอยู่ หรือผู้ชมทางบ้านทั่วไปนะคะ
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส