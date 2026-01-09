HILIGHT
ศาลยกฟ้องบิ๊กโจ๊ก ถูกสั่งให้ออกราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีหมายจับอยู่

ศาลยกฟ้องบิ๊กโจ๊ก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 9 มกราคม 2569 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาในคดีที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้องจำเลย 3 คน ได้แก่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ข้อหามีคำสั่งให้ออกจากราชการ

          ทั้งนี้ ศาลพิพากษาว่า คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย เพราะออกในช่วงที่บิ๊กโจ๊กมีหมายจับศาลอาญาคดีฟอกเงินเว็บพนัน

