ศาลยกฟ้องบิ๊กโจ๊ก ถูกสั่งให้ออกราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีหมายจับอยู่

ศาลยกฟ้องบิ๊กโจ๊ก ถูกสั่งให้ออกราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชี้ ตอนมีคำสั่งมีหมายจับศาลอาญาคดีฟอกเงินอยู่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 9 มกราคม 2569 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาในคดีที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้องจำเลย 3 คน ได้แก่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.), นายกรัฐมนตรี ข้อหามีคำสั่งให้ออกจากราชการ
ทั้งนี้ ศาลพิพากษาว่า คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย เพราะออกในช่วงที่บิ๊กโจ๊กมีหมายจับศาลอาญาคดีฟอกเงินเว็บพนัน