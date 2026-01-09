HILIGHT
เปิดจักรวาล หญิงมีผัว 4 คน แย่งสามีสาวลูกอ่อนเข้าสต็อก หนุ่มแต่งเรื่องไปรบ ที่จริงกกเมียน้อย

 
            เมียหลวงสุดช้ำ ผัวทหารอ้างไปรบชายแดน ที่แท้แอบซุกเมียน้อย แถมฝ่ายหญิงคบซ้อนผัว 4 คน ทั้งทหาร-ตำรวจ แต่รักสามีตนมากที่สุด 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            วันที่ 9 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานกรณีเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อมูลระบุว่า เรื่องนี้ต้องใส่ใจกับดราม่า รักซ้อน ตัวละครหลักเริ่มจาก ภรรยาหลวง / สามีของภรรยาหลวง (ทหารยศนายสิบ) / เมียน้อย / สามีคนที่ 1 ของเมียน้อย (คู่หมั้น) / สามีคนที่ 2 ของเมียน้อย (ทหารยศนายพัน) และสามีคนที่ 3 ของเมียน้อย (ตำรวจยศใหญ่)

            เพจดังกล่าวอธิบายว่า ทางภรรยากับสามียศนายสิบรักกันมา 13 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา ภรรยามารู้ภายหลังว่าสามีแอบไปมีผู้หญิงคนอื่น และสืบทราบว่าฝ่ายหญิงรายนี้มีสามีอยู่แล้วถึง 3 คน คือคู่หมั้นที่อยู่กินกันมานาน ซึ่งฝ่ายชายรับรู้แต่ยอมรับได้ ต่อมาหญิงรายนี้มีสามีเพิ่มอีก 2 คน เป็นข้าราชการทหารยศนายพันและตำรวจยศใหญ่

            เมื่อเมียหลวงทราบถึงกับตกใจที่สามีตนกลายเป็นผัวคนที่ 4 แต่จุดพีคคือเมียน้อยสารภาพว่ารักทุกคน อยากเก็บไว้ทั้ง 4 คน แต่คนที่รักที่สุดคือนายสิบ (สามีของเมียหลวง) จนถึงขั้นไล่คู่หมั้นออกจากบ้าน ขณะที่สามีคนที่ 2 และ 3 ยังไม่รู้เรื่อง

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

            คุณเจน ภรรยาหลวงวัย 27 ปี เผยว่า ที่ผ่านมาเฝ้ารอสามีกลับจากชายแดนด้วยความเป็นห่วง พร้อมกับลูกชายวัย 1 ขวบ แต่สุดท้ายความจริงคือสามีไม่ได้ไปรบแต่แอบไปมีรักใหม่ โดยก่อนเกิดเรื่องสามีนั้นเป็นทหารยศสิบเอก อยู่ที่สระบุรี ช่วงสิงหาคม 2568 สามีอ้างว่าถูกเรียกตัวไปสนับสนุนภารกิจชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ติดต่อกันน้อยลง และมักอ้างว่าต้องเข้าป่าอยู่แนวหน้า

            กระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม เธอพาลูกไปเซอร์ไพรส์ที่ จ .อุบลฯ แต่กลับถูกสามีไล่ให้กลับบ้าน อ้างว่าต้องเข้าป่าทันที จนมีผู้หวังดีส่งคลิปและภาพหลักฐานสามีอยู่กับหญิงอื่นในห้องน้ำพร้อมแคปชันหวานมาให้ดู ล่าสุดญาติฝ่ายชายมาเจรจาบอกว่า ฝ่ายชายไม่เอาเธอแล้ว แต่จะขอลูกไปเลี้ยง โดยคุณเจนจะเดินหน้าฟ้องชู้ และร้องเรียนไปยังต้นสังกัดของสามีเพื่อเอาผิดทางวินัย ซึ่งเธอนั้นพร้อมจะหย่าให้ แต่ฝ่ายชายต้องรับผิดชอบเรื่องของครอบครัว ในขณะที่สามียังคงหลบหน้าและไม่ยอมออกมาเจรจาโดยตรง 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์




เปิดจักรวาล หญิงมีผัว 4 คน แย่งสามีสาวลูกอ่อนเข้าสต็อก หนุ่มแต่งเรื่องไปรบ ที่จริงกกเมียน้อย อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2569
