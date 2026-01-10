พนักงานเข้างานก่อนเวลา เริ่ม 8 โมง มาตั้งแต่ 6 หัวหน้าไม่ชอบ ทำไมถึงเป็นปัญหา

พนักงานเข้างานก่อนเวลา ทำไมถึงเป็นปัญหา กลายเป็นความในใจของหัวหน้า แก้ยังไงดี เริ่มงาน 8 โมง มาตั้งแต่ 6 โมงเช้า
กฎสำคัญของมนุษย์เงินเดือน คือ การเข้างานนั้นห้ามเข้าสายกว่าเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถูกหักเงินเดือน หรือถ้าทำบ่อยครั้งเข้า อาจถูกลงโทษที่แรงกว่านี้ได้ แต่ใครจะคิดว่า การที่พนักงานมาเช้า ก็เป็นปัญหากับองค์กรได้เช่นกัน
วันที่ 10 มกราคม 2569 คุณ blossom night สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้บริษัทเข้างาน 8 โมงเช้า จะทำยังไงกับพนักงานที่มาถึง 6 โมงเช้าดี พร้อมระบายความรู้สึกว่า จะมีพนักงานที่มา Scan เข้างาน 6.00-6.30 น. มาถึงแล้วก็มาเปิดแอร์ (มันต้องเปิดทั้งฟลอร์) แต่งหน้า ไดร์ผม หนีบผม เอาข้าว เข้าไมโครเวฟ ฯลฯ 8 โมง ลงไปซื้อกาแฟ กว่าจะได้เริ่มทำงาน 8.30 น. (16.50 เตรียมกลับบ้าน)
ปล. บริษัทมีใบเตือนเรื่องมาสาย แต่ไม่เคยออกใบเตือนเรื่องมาเช้า
ปล1. เคยพูดไปตอนประชุม รวม เรื่องประหยัดไฟ เปลืองไฟ ... แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปล2. พนักงานคนนี้ได้เบี้ยขยันเรื่องไม่มาสาย
ที่แท้ ปัญหาการมาเช้าเป็นเรื่องของการเปลืองไฟ และพนักงานก็เริ่มงานช้าอยู่ดีแม้กระทั่งมาเช้าแล้วก็ตาม เรื่องนี้ชาวเน็ตแนะนำว่า ให้ลองเปิดให้เข้าบริษัทตอน 7 โมงครึ่ง หรือไม่ก็ตั้งเป็นกฎ เวลาเริ่มเปิดแอร์ต้องเริ่ม 7 โมงครึ่งเท่านั้น แบบนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง
บางคนก็มองว่า พนักงานคนนี้ฉลาด นอกจากได้เบี้ยขยันแล้ว ยังประหยัดไฟที่บ้านอีกต่างหาก แถมเริ่มงานช้า เลิกงานก่อนเวลาเล็กน้อย มีแต่วินกับวิน