ความหนาวจะหมดในวันไหน ใคร ๆ ก็อยากรู้ พยากรณ์อากาศ 7 วันล่วงหน้า บอกเอาไว้แล้ว

          สภาพอากาศ ความหนาวจะหมดในวันไหน กรมอุตุนิยมวิทยา บอกเบื้องต้นแล้ว จากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า วันที่ 12 ม.ค. ก็ยังเย็นต่อเนื่อง

พยากรณ์อากาศ

          วันที่ 10 มกราคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า หลังจากในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น จะอยู่ไปถึงเมื่อไรดังนี้

          พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ในช่วงวันที่ 10-12 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้

          ส่วนในช่วงวันที่ 13-16 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง

          สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน

          ในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

          ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 10-12 ม.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง 

          ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง 

          ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย


