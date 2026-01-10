HILIGHT
สรุปปมขัดแย้งครอบครัวเบ็คแฮม เกิดอะไรทำไมไม่คุยกัน จนถึงวันที่ลูกให้คุยผ่านทนาย

          เปิดไทม์ไลน์ สรุปความบาดหมางในครอบครัวเบ็คแฮม เกิดอะไรขึ้น ทำไมไม่คุยกัน จนถึงวันที่ลูกชายคนโตให้พ่อ-แม่คุยผ่านทนาย 
ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram romeobeckham

          เป็นประเด็นที่ยืดเยื้อมายาวนาน สำหรับกรณีความบาดหมางภายในตระกูลดัง ครอบครัวเบ็คแฮม กับลูกชายคนโต บรูคลิน เบ็คแฮม และแม้ว่าทางครอบครัวจะพยายามยุติข่าวลือมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการปรากฏตัวร่วมกันในงานต่าง ๆ และโพสต์ภาพในอินสตาแกรม แต่ก็ไม่เป็นผล ตรงกันข้ามกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  

          จนกระทั่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ครูซ เบ็คแฮม น้องชายคนเล็ก ได้ออกมายืนยันว่า เรื่องราวความขัดแย้งเป็นความจริง โดยประกาศว่า ทั้งเขาและพ่อแม่ถูกบรูคลินบล็อกในโซเชียลมีเดีย และล่าสุด ดูเหมือนว่าสัมพันธ์จะมาถึงจุดแตกหัก เมื่อบรูคลิน ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนทางกฎหมายให้พ่อแม่ เดวิด และวิคตอเรีย คุยกับตนผ่านตัวแทนทางกฎหมายของเขาเท่านั้น 

ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram romeobeckham

          วันที่ 10 มกราคม 2569 เผยไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเบ็คแฮม จนมาถึงจุดนี้ โดยเชื่อกันว่าจุดเริ่มต้นที่แท้จริง เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่บรูคลิน แต่งงานกับนิโคลา ภรรยาของเขา 

- งานแต่งงานของบรูคลิน

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 บรูคลินและนิโคลา เพลท์ซ เข้าพิธีแต่งงานที่คฤหาสน์ของครอบครัวเธอ ในปาล์มบีช รัฐฟลอริดา หลังจากหมั้นกันได้ 2 ปี โดยทั้งคู่ได้หมั้นหมายกันในเดือนกรกฎาคม 2563 หลังจากคบกันได้เพียง 6 เดือน ซึ่งบรูคลินซื้อแหวนแต่งงานให้เธอตั้งแต่ 3 เดือนก่อน บรูคลินเผยว่า เขามั่นใจที่จะแต่งงานกับนิโคลาตั้งแต่ตอนนั้น แต่ต้องให้ผ่านพ้นช่วงโควิด เพื่อให้ครอบครัวมาร่วมงานได้ 

          "ในฐานะแม่ การได้เห็นลูกชายมีความสุขมากขนาดนี้ มันมีความหมายมากสำหรับฉัน" วิคตอเรีย ให้สัมภาษณ์ในขณะนั้น 

ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram brooklynpeltzbeckham

- สงครามเย็น ลูกสะใภ้ - แม่สามี

          ในเดือนสิงหาคม 2565 สื่อต่าง ๆ เริ่มรายงานถึงประเด็น ระหว่างนิโคลาและวิคตอเรีย เผยว่า "การเตรียมงานแต่งงานเป็นไปอย่างเลวร้าย" และ "พวกเธอไม่ชอบหน้าและไม่คุยกัน" นอกจากนี้ วิคตอเรียยังไม่พอใจที่ลูกชายและลูกสะใภ้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารคู่กัน โดยเรียกนิโคลาว่า "คุณนายเบ็คแฮมคนใหม่" 

          รายงานยังอ้างว่า ความบาดหมางส่วนใหญ่มาจากการที่นิโคลาเลือกสวมชุดแต่งงานของวาเลนติโน แทนที่จะเป็นชุดที่ออกแบบโดยห้องเสื้อของวิคตอเรีย แต่ในตอนนั้นทางครอบครัวได้ปฏิเสธข่าวลือเหล่าเหล่านี้ไป 

- ภาพครอบครัวอบอุ่น

          ในเดือนมีนาคม 2566 ดูเหมือนข่าวลือเรื่องความบาดหมางจะยุติลงแล้ว เมื่อทั้งครอบครัวปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ Parish ของวิคตอเรีย วิคตอเรียได้ภาพโพสต์อินสตาแกรมสุดซึ้ง โดยแท็กทั้งบรูคลินและนิโคลา รวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว พร้อมเขียนว่า "ฉันทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณ ฉันรักพวกคุณทุกคนมาก"

          ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วิคตอเรียได้โพสต์ภาพอีกภาพเป็นภาพของเธอกับนิโคลาโพสท่าหน้ากระจก พร้อมแคปชั่นว่า "เตรียมตัวก่อนงานแสดงและลองชุดที่ปารีส ! จุ๊บ ๆ" ต่อมา ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน บรูคลินและภรรยาได้ใช้เวลาช่วงคริสต์มาสและฮาโลวีนกับครอบครัวเบ็คแฮม ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่นดี  

ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram victoriabeckham

- ไม่ไปวันเกิดพ่อ คาดปมเรื่อง "ผู้หญิง"

          เดือนมีนาคม 2568 มีรายงานว่า บรูคลินและนิโคลาไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 50 ปี ของเดวิด ที่ไมอามี ไม่กี่วันต่อมา TMZ อ้างว่า บรูคลินและโรมิโอ น้องชายของเขาไม่คุยกัน เนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับ "คิม เทิร์นบูลล์" แฟนสาวของโรมิโอ ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับบรูคลินเมื่อหลายปีก่อน แต่ในสัปดาห์ต่อมา ครูซ ได้ออกมายืนยันว่า "บรูคลินและคิมไม่เคยคบกัน"

          ในเดือนพฤษภาคม 2568 เดวิดยังคงจัดงานฉลองวันเกิดในอีกหลายที่ แต่ไร้เงาบรูคลินและนิโคลา มีรายงานว่า "มีความตึงเครียดระหว่างบรูคลินและภรรยากับครอบครัว 

          เดือนมิถุนายน 2568  แหล่งข่าวเผยว่า บรูคลินปฏิเสธที่จะไปร่วมงานวันเกิดของพ่อเพราะ "คิมได้รับเชิญ และบรูคลินไม่อยากอยู่ในห้องเดียวกับเธอ และเขาบอกพ่อไปแล้ว แต่เดวิดเลือกคิมมากกว่านิโคลา" ทั้งที่ครอบครัวรู้ว่า "บรูคลินและคิมรู้จักกันมาก่อน และรู้ว่าเขาไม่สบายใจที่จะอยู่ใกล้เธอ" แต่ต่อมา คิมได้ปฏิเสธว่า "เธอไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบรูคลิน นอกเหนือจากมิตรภาพในโรงเรียนตอนอายุ 16 ปี" 

ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram romeobeckham

- อันฟอลไอจี ที่แท้คือถูกบล็อก

          เดือนกรกฎาคม 2568 บรูคลินและนิโคลาเลิกติดตามโรมิโอและครูซ และพวกเขาก็เลิกติดตามทั้งคู่เช่นกัน จากนั้นในเดือนถัดมา มีรายงานว่า เดวิดและวิคตอเรียไม่ได้เข้าร่วมพิธีต่ออายุคำสาบานแต่งงานของบรูคลินและนิโคลา  

          เดือนธันวาคม 2568 มีรายงานว่า บรูคลินเลิกติดตามไอจีพ่อแม่ และพวกเขาก็ไม่ได้ติดตามเขาเช่นกัน ก่อนที่ครูซ จะออกมาแก้ข่าวว่า "ไม่จริง พ่อแม่ของผมไม่มีทางเลิกติดตามลูกชายของพวกเขาหรอก... ความจริงก็คือ พวกเขาถูกบล็อก... ผมก็เช่นกัน"

ครอบครัวเบ็คแฮม

ภาพจาก Instagram brooklynpeltzbeckham

- มีอะไรให้คุยผ่านทนาย

          ล่าสุด วันที่ 9 มกราคม 2026 มีรายงานว่า บรูคลินได้ส่งจดหมายทางกฎหมายถึงเดวิดและวิคตอเรีย โดยยืนยันว่า พ่อแม่ต้องติดต่อเขาผ่านทางทนายความเท่านั้น โดยแหล่งข่าวระบุว่า "เขาต้องการที่จะพยายามแก้ไขสถานการณ์เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่ผ่านทางสาธารณะ เขารู้สึกว่าพ่อแม่ของเขายังคงเพิกเฉยต่อความต้องการของเขา และพูดถึงเขาในโลกออนไลน์แทนที่จะติดต่อเขาเป็นการส่วนตัว"

          แหล่งข่าวยังเผยว่า เดวิดและวิคตอเรียรู้สึกงุนงงและเสียใจอย่างมากกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของลูกชาย แต่พวกเขาไม่ได้คิดร้าย มีเพียงความกังวล 

ภาพจาก Instagram victoriabeckham

          สรุปสิ่งที่ปรากฏชัดในขณะนี้คือ ครอบครัวมีการขัดแย้งจริง และหากจะมีการคืนดีกัน จะต้องทำเป็นการส่วนตัว แต่ดูเหมือนว่าจะเรื่องนี้จะยังอีกยาวไกล เมื่อตอนนี้พวกเขาทำได้เพียงติดต่อกันผ่านทนายความเท่านั้น...  
ขอบคุณข้อมูลจาก
Daily Record, The Sun, E! News และ LADbible
