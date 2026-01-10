เป็นประเด็นที่ยืดเยื้อมายาวนาน สำหรับกรณีความบาดหมางภายในตระกูลดัง ครอบครัวเบ็คแฮม กับลูกชายคนโต บรูคลิน เบ็คแฮม และแม้ว่าทางครอบครัวจะพยายามยุติข่าวลือมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการปรากฏตัวร่วมกันในงานต่าง ๆ และโพสต์ภาพในอินสตาแกรม แต่ก็ไม่เป็นผล ตรงกันข้ามกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
จนกระทั่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ครูซ เบ็คแฮม น้องชายคนเล็ก ได้ออกมายืนยันว่า เรื่องราวความขัดแย้งเป็นความจริง โดยประกาศว่า ทั้งเขาและพ่อแม่ถูกบรูคลินบล็อกในโซเชียลมีเดีย และล่าสุด ดูเหมือนว่าสัมพันธ์จะมาถึงจุดแตกหัก เมื่อบรูคลิน ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนทางกฎหมายให้พ่อแม่ เดวิด และวิคตอเรีย คุยกับตนผ่านตัวแทนทางกฎหมายของเขาเท่านั้น
- งานแต่งงานของบรูคลิน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 บรูคลินและนิโคลา เพลท์ซ เข้าพิธีแต่งงานที่คฤหาสน์ของครอบครัวเธอ ในปาล์มบีช รัฐฟลอริดา หลังจากหมั้นกันได้ 2 ปี โดยทั้งคู่ได้หมั้นหมายกันในเดือนกรกฎาคม 2563 หลังจากคบกันได้เพียง 6 เดือน ซึ่งบรูคลินซื้อแหวนแต่งงานให้เธอตั้งแต่ 3 เดือนก่อน บรูคลินเผยว่า เขามั่นใจที่จะแต่งงานกับนิโคลาตั้งแต่ตอนนั้น แต่ต้องให้ผ่านพ้นช่วงโควิด เพื่อให้ครอบครัวมาร่วมงานได้
"ในฐานะแม่ การได้เห็นลูกชายมีความสุขมากขนาดนี้ มันมีความหมายมากสำหรับฉัน" วิคตอเรีย ให้สัมภาษณ์ในขณะนั้น
- สงครามเย็น ลูกสะใภ้ - แม่สามี
ในเดือนสิงหาคม 2565 สื่อต่าง ๆ เริ่มรายงานถึงประเด็น ระหว่างนิโคลาและวิคตอเรีย เผยว่า "การเตรียมงานแต่งงานเป็นไปอย่างเลวร้าย" และ "พวกเธอไม่ชอบหน้าและไม่คุยกัน" นอกจากนี้ วิคตอเรียยังไม่พอใจที่ลูกชายและลูกสะใภ้ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารคู่กัน โดยเรียกนิโคลาว่า "คุณนายเบ็คแฮมคนใหม่"
รายงานยังอ้างว่า ความบาดหมางส่วนใหญ่มาจากการที่นิโคลาเลือกสวมชุดแต่งงานของวาเลนติโน แทนที่จะเป็นชุดที่ออกแบบโดยห้องเสื้อของวิคตอเรีย แต่ในตอนนั้นทางครอบครัวได้ปฏิเสธข่าวลือเหล่าเหล่านี้ไป
- ภาพครอบครัวอบอุ่น
ในเดือนมีนาคม 2566 ดูเหมือนข่าวลือเรื่องความบาดหมางจะยุติลงแล้ว เมื่อทั้งครอบครัวปรากฏตัวในงานแฟชั่นโชว์ Parish ของวิคตอเรีย วิคตอเรียได้ภาพโพสต์อินสตาแกรมสุดซึ้ง โดยแท็กทั้งบรูคลินและนิโคลา รวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว พร้อมเขียนว่า "ฉันทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณ ฉันรักพวกคุณทุกคนมาก"
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วิคตอเรียได้โพสต์ภาพอีกภาพเป็นภาพของเธอกับนิโคลาโพสท่าหน้ากระจก พร้อมแคปชั่นว่า "เตรียมตัวก่อนงานแสดงและลองชุดที่ปารีส ! จุ๊บ ๆ" ต่อมา ในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน บรูคลินและภรรยาได้ใช้เวลาช่วงคริสต์มาสและฮาโลวีนกับครอบครัวเบ็คแฮม ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่นดี
- ไม่ไปวันเกิดพ่อ คาดปมเรื่อง "ผู้หญิง"
เดือนมีนาคม 2568 มีรายงานว่า บรูคลินและนิโคลาไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ 50 ปี ของเดวิด ที่ไมอามี ไม่กี่วันต่อมา TMZ อ้างว่า บรูคลินและโรมิโอ น้องชายของเขาไม่คุยกัน เนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับ "คิม เทิร์นบูลล์" แฟนสาวของโรมิโอ ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับบรูคลินเมื่อหลายปีก่อน แต่ในสัปดาห์ต่อมา ครูซ ได้ออกมายืนยันว่า "บรูคลินและคิมไม่เคยคบกัน"
ในเดือนพฤษภาคม 2568 เดวิดยังคงจัดงานฉลองวันเกิดในอีกหลายที่ แต่ไร้เงาบรูคลินและนิโคลา มีรายงานว่า "มีความตึงเครียดระหว่างบรูคลินและภรรยากับครอบครัว
เดือนมิถุนายน 2568 แหล่งข่าวเผยว่า บรูคลินปฏิเสธที่จะไปร่วมงานวันเกิดของพ่อเพราะ "คิมได้รับเชิญ และบรูคลินไม่อยากอยู่ในห้องเดียวกับเธอ และเขาบอกพ่อไปแล้ว แต่เดวิดเลือกคิมมากกว่านิโคลา" ทั้งที่ครอบครัวรู้ว่า "บรูคลินและคิมรู้จักกันมาก่อน และรู้ว่าเขาไม่สบายใจที่จะอยู่ใกล้เธอ" แต่ต่อมา คิมได้ปฏิเสธว่า "เธอไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบรูคลิน นอกเหนือจากมิตรภาพในโรงเรียนตอนอายุ 16 ปี"
- อันฟอลไอจี ที่แท้คือถูกบล็อก
เดือนกรกฎาคม 2568 บรูคลินและนิโคลาเลิกติดตามโรมิโอและครูซ และพวกเขาก็เลิกติดตามทั้งคู่เช่นกัน จากนั้นในเดือนถัดมา มีรายงานว่า เดวิดและวิคตอเรียไม่ได้เข้าร่วมพิธีต่ออายุคำสาบานแต่งงานของบรูคลินและนิโคลา
เดือนธันวาคม 2568 มีรายงานว่า บรูคลินเลิกติดตามไอจีพ่อแม่ และพวกเขาก็ไม่ได้ติดตามเขาเช่นกัน ก่อนที่ครูซ จะออกมาแก้ข่าวว่า "ไม่จริง พ่อแม่ของผมไม่มีทางเลิกติดตามลูกชายของพวกเขาหรอก... ความจริงก็คือ พวกเขาถูกบล็อก... ผมก็เช่นกัน"
- มีอะไรให้คุยผ่านทนาย
ล่าสุด วันที่ 9 มกราคม 2026 มีรายงานว่า บรูคลินได้ส่งจดหมายทางกฎหมายถึงเดวิดและวิคตอเรีย โดยยืนยันว่า พ่อแม่ต้องติดต่อเขาผ่านทางทนายความเท่านั้น โดยแหล่งข่าวระบุว่า "เขาต้องการที่จะพยายามแก้ไขสถานการณ์เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่ผ่านทางสาธารณะ เขารู้สึกว่าพ่อแม่ของเขายังคงเพิกเฉยต่อความต้องการของเขา และพูดถึงเขาในโลกออนไลน์แทนที่จะติดต่อเขาเป็นการส่วนตัว"
แหล่งข่าวยังเผยว่า เดวิดและวิคตอเรียรู้สึกงุนงงและเสียใจอย่างมากกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของลูกชาย แต่พวกเขาไม่ได้คิดร้าย มีเพียงความกังวล
Daily Record, The Sun, E! News และ LADbible