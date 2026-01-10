HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ คัมแบ็กพร้อมโชว์หมายศาล ลั่นโดนเพื่อนโกงหมดตัว-มีคนไล่ฟ้อง !?

          เพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE คัมแบ็กหลังเงียบไปหลายปี โพสต์ลอย ๆ ปมโดนเพื่อนโกงหมดตัว ก่อนมีโชว์หมายศาล พร้อมคำขวัญวันเด็กที่ชวนสะดุ้ง ไล่เพื่อนออก-ฟ้อง 10 ล้าน

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

          ทำเอาชาวเน็ตจับตา และสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเพจของกลุ่มยูทูบเบอร์ดัง เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE ที่ประกาศยุบวงไปพักใหญ่ และไม่มีความเคลื่อนไหวมานานหลายปี ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง มีการโพสต์ข้อความปริศนา ในทำนองว่าโดนเพื่อนบิด เพื่อนโกงไปหมดตัว

          ก่อนที่ล่าสุด (10 ม.ค. 69) ทางเพจจะโพสต์ภาพโชว์หมายศาล พร้อมข้อความว่า "คำขวัญวันเด็กเฟด เพื่อนรักป่วย ไล่เพื่อนออก ฟ้อง 10 ล้าน สุขสันต์วันเด็ก" จนหลายคนยิ่งสงสัยว่าใครเป็นคนโพสต์ แล้วใครฟ้องใคร เรื่องจริงหรือไม่ บ้างก็ว่าเรื่องนี้ต้องถึง "โหนกระแส"

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

          โดยก่อนหน้านี้ทางเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ ก็เพิ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความคำขวัญวันเด็กว่า "อย่าดึงเพื่อนต่ำ อย่าพาแก๊งแตก อย่ากระแทกเมียเพื่อน" จนคนแชร์กันสนั่นมาแล้ว

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ คัมแบ็กพร้อมโชว์หมายศาล ลั่นโดนเพื่อนโกงหมดตัว-มีคนไล่ฟ้อง !? โพสต์เมื่อ 10 มกราคม 2569 เวลา 16:50:12
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย