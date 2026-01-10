เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ คัมแบ็กพร้อมโชว์หมายศาล ลั่นโดนเพื่อนโกงหมดตัว-มีคนไล่ฟ้อง !?

เพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE คัมแบ็กหลังเงียบไปหลายปี โพสต์ลอย ๆ ปมโดนเพื่อนโกงหมดตัว ก่อนมีโชว์หมายศาล พร้อมคำขวัญวันเด็กที่ชวนสะดุ้ง ไล่เพื่อนออก-ฟ้อง 10 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ทำเอาชาวเน็ตจับตา และสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเพจของกลุ่มยูทูบเบอร์ดัง เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE ที่ประกาศยุบวงไปพักใหญ่ และไม่มีความเคลื่อนไหวมานานหลายปี ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง มีการโพสต์ข้อความปริศนา ในทำนองว่าโดนเพื่อนบิด เพื่อนโกงไปหมดตัว
ก่อนที่ล่าสุด (10 ม.ค. 69) ทางเพจจะโพสต์ภาพโชว์หมายศาล พร้อมข้อความว่า "คำขวัญวันเด็กเฟด เพื่อนรักป่วย ไล่เพื่อนออก ฟ้อง 10 ล้าน สุขสันต์วันเด็ก" จนหลายคนยิ่งสงสัยว่าใครเป็นคนโพสต์ แล้วใครฟ้องใคร เรื่องจริงหรือไม่ บ้างก็ว่าเรื่องนี้ต้องถึง "โหนกระแส"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
โดยก่อนหน้านี้ทางเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ ก็เพิ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความคำขวัญวันเด็กว่า "อย่าดึงเพื่อนต่ำ อย่าพาแก๊งแตก อย่ากระแทกเมียเพื่อน" จนคนแชร์กันสนั่นมาแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE