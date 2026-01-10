HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปัญหาโลกแตก ลูกค้าเปิดขวดดื่มก่อนจ่ายเงิน เสียงแตก 2 ฝั่ง

          เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปัญหาโลกแตก เมื่อลูกค้าเปิดน้ำขวดดื่มก่อนจ่ายเงิน แบบนี้ทำได้จริงไหม จากใจพนักงานมาบอกเอง แม้เสียงชาวเน็ตแบ่งเป็น 2 ฝั่ง


          วันที่ 10 มกราคม 2569 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง เล่าเรื่องการเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หยิบเครื่องดื่มมาดื่ม แล้วค่อยไปจ่ายเงินทีหลัง เรื่องนี้กลายเป็นมีคนมาตำหนิ พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ เรื่องนี้เป็นไวรัลคนดู 3 แสนครั้ง



          คอมเมนต์แตกออกเป็น 2 ฝั่ง ดังนี้

         - ฝั่งที่ไม่สนับสนุน มองว่า ถ้ายังไม่จ่ายเงิน สินค้าก็ไม่ใช่ของคุณ คุณไม่มีสิทธิเปิดเด็ดขาด

         - ฝั่งที่สนับสนุน มองว่า กินก่อนก็จริง แต่ถ้าจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหา เหมือนกับมาม่าที่ให้ทางร้านต้มให้ก่อน สุดท้ายก็จ่ายเงินอยู่ดี




          ต่อมา พนักงานร้านมาตอบถึงความในใจว่า มันมีเคสที่ลูกค้าไม่จ่ายเงินหลังต้มมาม่าให้แล้ว หรือแม้กระทั่งดื่มเสร็จก็เปลี่ยนขวด เอาขวดเปล่าใส่ตู้ เอาขวดใหม่มาคิดเงิน มันเสียเวลาพนักงานในการเช็ก ทางที่ดีที่สุดคือ จ่ายเงินก่อน



          กระปุกดอทคอม รายงานว่า กรณีการเปิดสินค้ามาใช้ก่อนจ่ายเงิน คนไทยเคยไปทำที่ต่างประเทศ ผลคือ ถูกตำรวจจับ ต่อให้อ้างว่ากำลังจะไปจ่ายเงินก็ไม่รอด








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปัญหาโลกแตก ลูกค้าเปิดขวดดื่มก่อนจ่ายเงิน เสียงแตก 2 ฝั่ง โพสต์เมื่อ 10 มกราคม 2569 เวลา 19:04:23 2,945 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย