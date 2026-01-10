เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปัญหาโลกแตก ลูกค้าเปิดขวดดื่มก่อนจ่ายเงิน เสียงแตก 2 ฝั่ง

เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปัญหาโลกแตก เมื่อลูกค้าเปิดน้ำขวดดื่มก่อนจ่ายเงิน แบบนี้ทำได้จริงไหม จากใจพนักงานมาบอกเอง แม้เสียงชาวเน็ตแบ่งเป็น 2 ฝั่ง
วันที่ 10 มกราคม 2569 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง เล่าเรื่องการเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หยิบเครื่องดื่มมาดื่ม แล้วค่อยไปจ่ายเงินทีหลัง เรื่องนี้กลายเป็นมีคนมาตำหนิ พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ เรื่องนี้เป็นไวรัลคนดู 3 แสนครั้ง
คอมเมนต์แตกออกเป็น 2 ฝั่ง ดังนี้
- ฝั่งที่ไม่สนับสนุน มองว่า ถ้ายังไม่จ่ายเงิน สินค้าก็ไม่ใช่ของคุณ คุณไม่มีสิทธิเปิดเด็ดขาด
- ฝั่งที่สนับสนุน มองว่า กินก่อนก็จริง แต่ถ้าจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหา เหมือนกับมาม่าที่ให้ทางร้านต้มให้ก่อน สุดท้ายก็จ่ายเงินอยู่ดี
ต่อมา พนักงานร้านมาตอบถึงความในใจว่า มันมีเคสที่ลูกค้าไม่จ่ายเงินหลังต้มมาม่าให้แล้ว หรือแม้กระทั่งดื่มเสร็จก็เปลี่ยนขวด เอาขวดเปล่าใส่ตู้ เอาขวดใหม่มาคิดเงิน มันเสียเวลาพนักงานในการเช็ก ทางที่ดีที่สุดคือ จ่ายเงินก่อน
กระปุกดอทคอม รายงานว่า กรณีการเปิดสินค้ามาใช้ก่อนจ่ายเงิน คนไทยเคยไปทำที่ต่างประเทศ ผลคือ ถูกตำรวจจับ ต่อให้อ้างว่ากำลังจะไปจ่ายเงินก็ไม่รอด
กระปุกดอทคอม รายงานว่า กรณีการเปิดสินค้ามาใช้ก่อนจ่ายเงิน คนไทยเคยไปทำที่ต่างประเทศ ผลคือ ถูกตำรวจจับ ต่อให้อ้างว่ากำลังจะไปจ่ายเงินก็ไม่รอด