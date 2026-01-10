HILIGHT
เหตุสุดประหลาด บ้านกลายเป็น "ภูเขาน้ำแข็ง" หลังออกไปข้างนอก แต่ดันลืมปิดก๊อกน้ำ

          เหตุการณ์ประหลาดตาในจีน เจ้าของบ้านออกจากบ้านแต่ลืมปิดก๊อกน้ำ กลับมาอีกทีแทบช็อก บ้านกลายเป็น "ภูเขาน้ำแข็ง" เผยคำอธิบายปรากฏการณ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร 


ภาพจาก Weibo 

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 เว็บไซต์ China Press เผยภาพและเรื่องราวสุดประหลาดแปลกตา เมื่อครอบครัวหนึ่งในประเทศจีน เกิดเผลอลืมปิดก๊อกน้ำก่อนออกจากบ้าน จนกระทั่งกลับมาอีกครั้งทำเอาตกตะลึงอย่างไม่คาดฝัน บ้านได้กลายสภาพเป็น "ภูเขาน้ำแข็ง" และทรัพย์สินของพวกเขา "ถูกแช่แข็ง" 

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ที่บ้านหลังหนึ่งในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวได้กลับมาที่บ้าน ก่อนจะพบว่า น้ำจากก๊อกในครัวแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง น้ำในอ่างล้างจานล้นท่วมลงมาที่พื้นก็กลายเป็นน้ำแข็งหนามากกว่าครึ่งเมตร 


ภาพจาก Weibo 

          น้ำจากก๊อกน้ำได้ไหลทะลักท่วมบ้านไปยังห้องอื่น ๆ จนกลายเป็นน้ำแข็งไปทั่วบริเวณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนา ท่อน้ำก็กลายเป็นแท่งน้ำแข็ง รวมไปถึงผนังห้องต่าง ๆ และที่บันได ราวบันได และเพดาน ยังเต็มไปด้วยน้ำแข็งห้อยย้อยราวกับถ้ำน้ำแข็ง ทางครอบครัวต่างพากันออกแรงใช้อุปกรณ์แซะน้ำแข็งอย่างยากลำบาก  


ภาพจาก Weibo 

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างพากันตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก 

          "บ้านภูเขาน้ำแข็ง"
          "ทรัพย์สินของพวกเขาถูกแช่แข็งไว้หมดแล้ว"
          "งานใหญ่เลยทีนี้"
          "ขั้นกว่าของน้ำท่วมบ้าน คือบ้านกลายเป็นน้ำแข็ง"
          "นี่มันปราสาทน้ำแข็งจากเรื่อง Frozen" 



ภาพจาก Weibo 

          รายงานระบุว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน อุณหภูมิภายในอาคารอาจลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว หากไม่มีระบบทำความร้อน อย่างไรก็ตาม น้ำประปาที่ไหลผ่านท่อจะยังไม่แข็งตัว แม้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เรียกว่าปรากฏการณ์ Supercooling หรือการเย็นยวดยิ่ง เนื่องจากยังไม่มีตัวเร่งการตกผลึก (Nucleation) แต่เมื่อน้ำสัมผัสพื้นผิวภายนอก จะมีจุดเริ่มต้นให้ผลึกน้ำแข็งก่อตัว และเกิดการถ่ายเทความร้อน จึงกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวทันที



ขอบคุณข้อมูลจาก China Press, China News



เหตุสุดประหลาด บ้านกลายเป็น "ภูเขาน้ำแข็ง" หลังออกไปข้างนอก แต่ดันลืมปิดก๊อกน้ำ อัปเดตล่าสุด 10 มกราคม 2569
