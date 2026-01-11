HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อ้ปป้า ทัชชี่ เล่าประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่นหลังดื่มชาเขียว เจอค่าหาหมอ 1.2 แสนเยน

          อ้ปป้า ทัชชี่ ยูทูบเบอร์ดัง เล่าประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่นหลังดื่มชาเขียว เจอค่าหาหมอ 1.2 แสนเยน แถมกระบวนการกว่าจะได้ยาก็นานอยู่

ประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy

          การเจ็บป่วยในขณะที่เที่ยวต่างแดน เป็นสิ่งที่อันตราย เพราะนอกจากภาษาที่ไม่ได้เหมือนกัน จนมีปัญหาด้านการสื่อสารแล้ว ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่แสนแพงด้วย ดังนั้น การทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันไว้ก่อน

ประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy

          วันที่ 11 มกราคม 2569 อ้ปป้า ทัชชี่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยที่ญี่ปุ่น จนต้องรีบไปโรงพยาบาลว่า แฟนสาวป่วยที่ญี่ปุ่น ฉี่เป็นเลือดหลังจากที่ดื่มชาเขียวตลอดทั้งทริป แทบไม่ได้ดื่มน้ำเปล่า เบื้องต้นเมื่อเข้าคลินิก ต้องจ่ายค่าปรึกษาหมอ 1.2 แสนเยน หรือประมาณ 24,000 บาท

ประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy

ประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy

          พอตรวจฉี่แล้วหมอวินิจฉัยโรคเสร็จ ก็จะมอบใบสั่งยาให้ ซึ่งเราต้องไปหายาที่ร้านขายยาต่อ มีการกรอกประวัติใหม่ ไม่ได้เป็นแบบประเทศไทยที่จ่ายยาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเลย โดยค่ายารอบนี้ 26,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท

ประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy

          สำหรับคลินิกที่ตรวจ ส่วนใหญ่จะอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหญ่ ๆ ส่วนกรณีนี้ คลินิกอยู่ตรงข้ามสถานีโตเกียว ทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้น



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ้ปป้า ทัชชี่ เล่าประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่นหลังดื่มชาเขียว เจอค่าหาหมอ 1.2 แสนเยน อัปเดตล่าสุด 11 มกราคม 2569 เวลา 15:30:02
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย