อ้ปป้า ทัชชี่ เล่าประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่นหลังดื่มชาเขียว เจอค่าหาหมอ 1.2 แสนเยน

อ้ปป้า ทัชชี่ ยูทูบเบอร์ดัง เล่าประสบการณ์ป่วยที่ญี่ปุ่นหลังดื่มชาเขียว เจอค่าหาหมอ 1.2 แสนเยน แถมกระบวนการกว่าจะได้ยาก็นานอยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy
การเจ็บป่วยในขณะที่เที่ยวต่างแดน เป็นสิ่งที่อันตราย เพราะนอกจากภาษาที่ไม่ได้เหมือนกัน จนมีปัญหาด้านการสื่อสารแล้ว ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่แสนแพงด้วย ดังนั้น การทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันไว้ก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy
วันที่ 11 มกราคม 2569 อ้ปป้า ทัชชี่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยที่ญี่ปุ่น จนต้องรีบไปโรงพยาบาลว่า แฟนสาวป่วยที่ญี่ปุ่น ฉี่เป็นเลือดหลังจากที่ดื่มชาเขียวตลอดทั้งทริป แทบไม่ได้ดื่มน้ำเปล่า เบื้องต้นเมื่อเข้าคลินิก ต้องจ่ายค่าปรึกษาหมอ 1.2 แสนเยน หรือประมาณ 24,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy
พอตรวจฉี่แล้วหมอวินิจฉัยโรคเสร็จ ก็จะมอบใบสั่งยาให้ ซึ่งเราต้องไปหายาที่ร้านขายยาต่อ มีการกรอกประวัติใหม่ ไม่ได้เป็นแบบประเทศไทยที่จ่ายยาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเลย โดยค่ายารอบนี้ 26,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oppa Thuchy
สำหรับคลินิกที่ตรวจ ส่วนใหญ่จะอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหญ่ ๆ ส่วนกรณีนี้ คลินิกอยู่ตรงข้ามสถานีโตเกียว ทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้น