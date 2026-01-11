มหาเศรษฐีอังกฤษวัย 79 ประกาศหาภรรยา ให้ปีละ 2 ล้าน เผยคุณสมบัติ ใครสนใจไปดู

HILIGHT
          มหาเศรษฐีอังกฤษวัย 79 ปี ประกาศหาภรรยาคู่ครอง ข้อเสนอให้ปีละ 2 ล้าน พร้อมเผยคุณสมบัติสุดละเอียด ใครสนใจบ้าง ไปดู  

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sir Benjamin Slade

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Yahoo เผยเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เมื่อ เซอร์ เบนจามิน สเลด บารอนเน็ต (Sir Benjamin Slade) มหาเศรษฐีชนชั้นสูงของอังกฤษ วัย 79 ปี ผู้มีบรรดาศักดิ์ และครอบครองที่ดินอันกว้างใหญ่ ได้ประกาศหาคู่ครองที่จะช่วยให้เขามีทายาทผู้สืบทอดมรดกได้ พร้อมกับคุณสมบัติของผู้หญิงที่เขาต้องการ

          โดยเซอร์ เบนจามิน เสนอค่าตอบแทนให้สูงถึง 50,000 ปอนด์ (ราว 2.1 ล้านบาท) ต่อปี พร้อมที่พัก อาหาร และโบนัสพิเศษ อย่างไรก็ดี เขาต้องการผู้หญิงที่ตรงตามข้อกำหนดที่เขาระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประการแรกคือ ต้องมีอายุน้อยกว่าเขาอย่างน้อย 20 ปี นั่นหมายความว่า ผู้หญิงที่มีอายุเกิน 60 ปี จะหมดสิทธิ์ โดยเขายังอ้างถึงข้อได้เปรียบด้านภาษีมรดกแต่งงาน และการส่งต่อทรัพย์สินให้แก่บุตรหลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sir Benjamin Slade

          เซอร์ เบนจามิน ยังได้ระบุคุณสมบัติของผู้หญิงที่เขาต้องการไว้โดยละเอียด ดังนี้ 

          - ต้องไม่ใช่ราศีพิจิก
          - ต้องไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน
          - ต้องไม่ใช่คนจากประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัว I หรือมีสีเขียวในธงชาติ
          - ต้องสูงกว่า 167 เซนติเมตร 
          - ต้องอายุน้อยกว่าเขา 20 ปี เป็นอย่างต่ำ 
          - มีใบอนุญาตขับเฮลิคอปเตอร์, ใบอนุญาตปืนลูกซอง และใบขับขี่ หากมีการฝึกอบรมด้านกฎหมายหรือบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
          - เป็นคนแข็งแรง กระฉับกระเฉง ชอบเข้าสังคม สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สิน และพนักงานของเขาได้
          - ต้องอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ และเป็น "แม่พันธุ์ที่ดี" สามารถมีบุตรชายได้ 2 คน (ทายาทและตัวสำรอง)

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sir Benjamin Slade

          ประกาศรับสมัครดังกล่าวไม่เพียงแค่ดึงดูดความสนใจ แต่ยังก่อให้เกิดกระแสที่พูดถึงไปในวงกว้าง ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนรู้สึกประหลาดใจและขำขัน กล่าวกันว่าข้อเสนอของมหาเศรษฐีรายนี้ "แปลกประหลาด และล้าสมัย" สะท้อนความคิดที่ฝังรากอยู่ในประเพณีชนชั้นสูงแบบเก่า โดยเฉพาะการใช้คำว่า good breeder (แม่พันธุ์ที่ดี)  

          รายงานเผยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซอร์ เบนจามิน สร้างความฮือฮาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาเคยประกาศหาคู่ครองที่เหมาะสมมาแล้วหลากหลายวิธีการ ตั้งแต่ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไปจนถึงหาคู่ทางออนไลน์ หรือแม้กระทั่งออกรายการโทรทัศน์  

ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo, New York Post


