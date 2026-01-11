HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่วัย 44 ตัดใจเลิกชาไข่มุก 4 เดือน น้ำหนักลด 30 กก. กลายเป็นสาวฮอต เผยวิธีสำคัญ

          แม่วัย 44 ปี หนัก 90 กิโลกรัม ตัดใจเลิกชาไข่มุก 4 เดือน น้ำหนักลด 30 กิโลกรัม กลายเป็นสาวฮอตคนละคน เผยเทคนิคทำตามได้ 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Oriental Daily News เผยเรื่องราวของ หญิงชาวจีนวัย 44 ปี เป็นคุณแม่ลูกสอง ก่อนหน้านี้เธอมีน้ำหนักตัวมากถึง 90 กิโลกรัม จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จนในที่สุดเธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เลิกดื่มเครื่องดื่มที่เธอโปรดปรานอย่างชานมไข่มุก ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Weibo

          หญิงชื่อสกุลเจียง อาศัยในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เธอมีนิสัยชอบกินและดื่มเครื่องดื่มของหวาน โดยเฉพาะชานมไข่มุก ประกอบกับการขี้เกียจออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักของเธอพุ่งไปถึง 90 กิโลกรัม ตอนที่เธออายุ 40 ปี และไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพมากมาย 

          เจียงเผยว่า เธอเริ่มมีสัญญาณความผิดปกติของร่างกายเล็ก  ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะแสดงอาการ ซึ่งรวมไปถึงภาวะความดันโลหิตสูง หลังจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล แพทย์แนะนำให้เธอออกกำลังกายและควบคุมอาหาร 
 
ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Weibo

          เธอจึงเริ่มออกกำลังกายทำเวทเทรนนิ่งทุกวัน วันละ 80 นาที และกินอาหารที่มีใยอาหารสูง ไขมันต่ำ ผลไม้ และผัก ดื่มชา และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีน้ำตาลต่ำ หลังจากผ่านไป 4 เดือน ผลลัพธ์ที่ออกมาเกิดการเปลี่ยนอย่างน่าทึ่ง น้ำหนักของเธอลดลงไปมากถึง 30 กิโลกรัม ไม่เพียงรูปร่างที่ดีขึ้น แต่ใบหน้าของเธอยังดูสวยงามเข้ารูป กลายเป็นสาวฮอตสุดแซ่บใหม่อีกครั้ง 

ลดน้ำหนัก
ภาพจาก Weibo

          เจียงเผยว่า ของขวัญที่ทำให้เธอภาคภูมิใจและดีใจมากที่สุดคือคำชมจากลูกสาว ที่บอกว่า "แม่ที่สวยที่สุด" 

          นอกจากนี้ ความดันโลหิตก็ลดลงมาอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่แพทย์กำหนด อย่างไรก็ดี แม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก แต่เธอก็ยังคงรักษาวินัย ทั้งออกกกำลังกายและพยายามควบคุมอาหารให้เหมือนเดิม เพื่อรักษาสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้   

ขอบคุณข้อมูลจาก Oriental Daily News, Seehua News


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่วัย 44 ตัดใจเลิกชาไข่มุก 4 เดือน น้ำหนักลด 30 กก. กลายเป็นสาวฮอต เผยวิธีสำคัญ โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2569 เวลา 16:41:50
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย