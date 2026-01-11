แม่วัย 44 ตัดใจเลิกชาไข่มุก 4 เดือน น้ำหนักลด 30 กก. กลายเป็นสาวฮอต เผยวิธีสำคัญ

แม่วัย 44 ปี หนัก 90 กิโลกรัม ตัดใจเลิกชาไข่มุก 4 เดือน น้ำหนักลด 30 กิโลกรัม กลายเป็นสาวฮอตคนละคน เผยเทคนิคทำตามได้
ภาพจาก Weibo
วันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Oriental Daily News เผยเรื่องราวของ หญิงชาวจีนวัย 44 ปี เป็นคุณแม่ลูกสอง ก่อนหน้านี้เธอมีน้ำหนักตัวมากถึง 90 กิโลกรัม จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา จนในที่สุดเธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เลิกดื่มเครื่องดื่มที่เธอโปรดปรานอย่างชานมไข่มุก ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ภาพจาก Weibo
หญิงชื่อสกุลเจียง อาศัยในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เธอมีนิสัยชอบกินและดื่มเครื่องดื่มของหวาน โดยเฉพาะชานมไข่มุก ประกอบกับการขี้เกียจออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักของเธอพุ่งไปถึง 90 กิโลกรัม ตอนที่เธออายุ 40 ปี และไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพมากมาย
เจียงเผยว่า เธอเริ่มมีสัญญาณความผิดปกติของร่างกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะแสดงอาการ ซึ่งรวมไปถึงภาวะความดันโลหิตสูง หลังจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล แพทย์แนะนำให้เธอออกกำลังกายและควบคุมอาหาร
ภาพจาก Weibo
เธอจึงเริ่มออกกำลังกายทำเวทเทรนนิ่งทุกวัน วันละ 80 นาที และกินอาหารที่มีใยอาหารสูง ไขมันต่ำ ผลไม้ และผัก ดื่มชา และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีน้ำตาลต่ำ หลังจากผ่านไป 4 เดือน ผลลัพธ์ที่ออกมาเกิดการเปลี่ยนอย่างน่าทึ่ง น้ำหนักของเธอลดลงไปมากถึง 30 กิโลกรัม ไม่เพียงรูปร่างที่ดีขึ้น แต่ใบหน้าของเธอยังดูสวยงามเข้ารูป กลายเป็นสาวฮอตสุดแซ่บใหม่อีกครั้ง
ภาพจาก Weibo
เจียงเผยว่า ของขวัญที่ทำให้เธอภาคภูมิใจและดีใจมากที่สุดคือคำชมจากลูกสาว ที่บอกว่า "แม่ที่สวยที่สุด"
นอกจากนี้ ความดันโลหิตก็ลดลงมาอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่แพทย์กำหนด อย่างไรก็ดี แม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก แต่เธอก็ยังคงรักษาวินัย ทั้งออกกกำลังกายและพยายามควบคุมอาหารให้เหมือนเดิม เพื่อรักษาสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Oriental Daily News, Seehua News