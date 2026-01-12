เปิดกฎหมายเมื่อ Vote No ชนะเลือกตั้ง อบต. หลังมีผู้สมัครอีกคนถูกยิง จากนี้เป็นยังไง

ผลการเลือกตั้ง อบต. 2569 ไวรัลสนามท่าชะมวง เมื่อ Vote No ชนะ คาดคนรับไม่ได้ผู้สมัครถูกยิงเสียชีวิตจนเหลือเพียงคนเดียว หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นายหำ ขุนเศษเกื้อ
ผลการเลือกตั้ง อบต. 2569 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพราะผู้สมัครรายหนึ่งแพ้ให้กับ No Vote หลังเกิดเหตุผู้สมัครอีกรายถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 คนร้ายใช้ปืนยิงนายพยอม สังข์ทอง วัย 64 ปี อดีตกำนัน ต.ท่าชะมวง และเป็นผู้สมัคร อบต. หมายเลข 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง ขณะที่ลงหาเสียงเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก STRONG ต้านทุจริตภาคใต้
และเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาในหน่วยหนึ่ง พบว่า นายหำ ได้คะแนน 51 คะแนน แต่ Vote No ถูกกาท่วมท้น 200 คะแนน ส่วนคะแนนรวมทั้งหมด นายหำ ได้คะแนน 2,913 ส่วน Vote No ได้สูงถึง 6,598
ผลเป็นแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
ตามกฎหมายระบุว่า ถ้าหากมีผู้รับสมัครเลือกตั้งได้คะแนนน้อยกว่าคะแนน Vote No จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งครั้งใหม่นี้