เรื่องเล่าเจอกระเป๋าแบรนด์หรู แต่ข้างในไม่มีเงิน คิดว่าแค่ใช้อวด ความจริงมีสิ่งหนักอึ้ง

 
           หนุ่มญี่ปุ่นเล่าเรื่องเจอกระเป๋าสตางค์แบรนด์หรูราคาแพง แต่ข้างในไม่มีเงิน คิดว่าแค่ใช้อวด ความจริงมีสิ่งหนักอึ้งที่คิดไม่ถึง  

เรื่องเล่าเจอกระเป๋าแบรนด์หรู
ภาพจาก X @mongolianjetset

            เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 บัญชีผู้ใช้ X @mongolianjetset ของชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ได้โพสต์เล่าประสบการณ์เจอกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมหรูใบหนึ่ง ก่อนที่จะกลายเป็นไวรัลและได้รับความสนใจจนมีผู้เข้าอ่านมากกว่า 2.9 ล้านครั้ง โดยกระเป๋าใบนี้ราคาแพงมาก แต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีเงิน เขาเลยแอบคิดว่าคนใช้แค่อยากอวดภายนอกที่หรูหรา แต่ปรากฏว่าความจริงมี "สิ่งหนักอึ้ง" ที่คิดไม่ถึง จนทำให้เขาถึงกับรู้สึกผิด

            ชายรายนี้เล่าว่า เขาเจอกระเป๋าเงินยี่ห้อ Hermès เก่า ๆ ใบหนึ่งบนม้านั่งที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบดูข้างในพบว่าไม่มีธนบัตร มีแค่เหรียญ 1 เยน เหรียญเดียวในช่องใส่เหรียญ และมีรูปถ่ายซีด ๆ ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้ด้านหลังว่า "พยายามให้ดีที่สุดนะพ่อ" 

            เขานำกระเป๋าใบนี้ไปส่งให้ตำรวจด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนัก โดยคิดว่า "ใครบางคนพยายามพกกระเป๋าสตางค์ราคาแพง เพื่ออวด แต่ข้างในกลับว่างเปล่า..." 

            ไม่กี่วันต่อมา ชายรายนี้ได้รับโทรศัพท์ขอบคุณจากเจ้าของกระเป๋าสตางค์ใบนั้น ซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่ดูเหนื่อยล้าอย่างมาก หลังจากได้รับกระเป๋าสตางค์ที่หายไปคืน เขารู้สึกดีใจมากถึงขนาดร้องไห้ออกมาพลางพูดว่า "ผมดีใจจัง... ที่มันยังอยู่ที่นี่

            เจ้าของกระเป๋าสตางค์อธิบายว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาเสียภรรยาไป และเขาต้องเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพังพร้อมกับชำระหนี้สิน กระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ภรรยาซื้อให้เขาด้วยเงินเก็บ โดยพูดไว้ว่า "หวังว่าสักวันหนึ่ง คุณจะเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับกระเป๋าสตางค์ใบนี้" ก่อนที่เธอจะจากไป

            ส่วนเหรียญ 1 เยนข้างในนั้น ลูกสาวของเขาเป็นคนใส่ไว้ให้เป็นเสมือน "เครื่องรางนำโชค" ลูกสาวบอกกับเขาว่า "ตราบใดที่มีสิ่งนี้ พ่อก็ไม่มีวันพ่ายแพ้"

            ความจริงที่ได้รู้ ทำให้ชายรายนี้รู้สึกจุกอก และรู้สึกผิดเล็กน้อยที่คิดเช่นนั้นในตอนแรก เขาได้ตระหนักว่า คุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าสตางค์นั้น ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจำนวนเงิน แต่เป็นน้ำหนักของ "ความรู้สึกของใครบางคน" ที่อยู่ข้างใน

            "ภายในกระเป๋าสตางค์ที่ดูว่างเปล่า ที่แท้เต็มไปด้วยภาระอันหนักอึ้ง และน้ำหนักของความรักที่ยิ่งใหญ่"


เรื่องเล่าเจอกระเป๋าแบรนด์หรู แต่ข้างในไม่มีเงิน คิดว่าแค่ใช้อวด ความจริงมีสิ่งหนักอึ้ง โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2569 เวลา 12:11:38 2,913 อ่าน
