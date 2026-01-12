HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้กลางเมือง 6 เดือน ไม่มีคนรู้ มองเห็นไหม

          ชีวิตมันยาก ! ชายไม่มีเงินเช่าห้อง ปีนอาศัยอยู่บนต้นไม้กลางเมืองนาน 6 เดือน ไม่มีคนรู้ มองแทบไม่เห็น จนเข้าไปข้างใต้ 

หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวเหตุการณ์สุดแปลกที่กลายเป็นประเด็นทางสังคม เมื่อชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ขึ้นไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนต้นไม้กลางเมืองมาเป็นเวลานานครึ่งปี ภายหลังจากที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน และรู้สึกสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน 

หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan

          โดยมีผู้ใช้โซเชียลได้แชร์ภาพของต้นไม้ใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ซึ่งมองจากไกล ๆ ดูไม่รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อเข้าไปยืนข้างใต้ใกล้ ๆ ทำให้พบว่า ต้นไม้ต้นนี้ได้กลายเป็น "ห้องพัก" ของชายรายหนึ่งมาเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น 

หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan

          ชายรายนี้ได้ปีนขึ้นไปสร้างที่นอนบนกิ่งไม้ใหญ่ด้านบนที่อยู่จากพื้นค่อนข้างมาก ใช้ร่มกางบังแดดและกันฝน ส่วนข้าวของแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ เนื่องจากต้นไม้ต้นนี้มีใบหนาแน่น จึงทำให้ชายคนนั้น และทรัพย์สินของเขาถูกซ่อนจากสายตาของคนทั่วไป  

          กวน ชี เฮง นักการกุศลชาวมาเลเซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลุงเคนตัง ได้โพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก กล่าวว่า "ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง เขาเคยทำงานฝีมือทำเบาะมาก่อน เขานอนบนต้นไม้นี้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว" ทั้งนี้เขาได้ช่วยเหลือเบื้องต้น และเตรียมหาที่พักให้ชายรายนี้อยู่แล้ว  

หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan

          เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม ในขณะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกประหลาดใจ แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของคนในเมือง จนเกิดคำถามตามมา และบางคนก็เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย

          "เขาอยู่บนนั้นมานานครึ่งปีโดยที่ไม่มีใครรู้ได้ไง" 
          "สะท้อนชีวิตคนในเมืองมาก ไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีเงินค่าเช่าห้อง แต่คนยังไม่สนใจชีวิตของคนอื่น" 
          "ที่นอนของเขาสูงมาก น่ากลัวตอนนอนจะพลัดตกลงมา" 

ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้กลางเมือง 6 เดือน ไม่มีคนรู้ มองเห็นไหม โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2569 เวลา 14:45:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย