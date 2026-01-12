หนุ่มไม่มีเงินเช่าห้อง อาศัยบนต้นไม้กลางเมือง 6 เดือน ไม่มีคนรู้ มองเห็นไหม

ชีวิตมันยาก ! ชายไม่มีเงินเช่าห้อง ปีนอาศัยอยู่บนต้นไม้กลางเมืองนาน 6 เดือน ไม่มีคนรู้ มองแทบไม่เห็น จนเข้าไปข้างใต้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวเหตุการณ์สุดแปลกที่กลายเป็นประเด็นทางสังคม เมื่อชายรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ขึ้นไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนต้นไม้กลางเมืองมาเป็นเวลานานครึ่งปี ภายหลังจากที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน และรู้สึกสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan
โดยมีผู้ใช้โซเชียลได้แชร์ภาพของต้นไม้ใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ซึ่งมองจากไกล ๆ ดูไม่รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเมื่อเข้าไปยืนข้างใต้ใกล้ ๆ ทำให้พบว่า ต้นไม้ต้นนี้ได้กลายเป็น "ห้องพัก" ของชายรายหนึ่งมาเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan
ชายรายนี้ได้ปีนขึ้นไปสร้างที่นอนบนกิ่งไม้ใหญ่ด้านบนที่อยู่จากพื้นค่อนข้างมาก ใช้ร่มกางบังแดดและกันฝน ส่วนข้าวของแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ เนื่องจากต้นไม้ต้นนี้มีใบหนาแน่น จึงทำให้ชายคนนั้น และทรัพย์สินของเขาถูกซ่อนจากสายตาของคนทั่วไป
กวน ชี เฮง นักการกุศลชาวมาเลเซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลุงเคนตัง ได้โพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก กล่าวว่า "ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง เขาเคยทำงานฝีมือทำเบาะมาก่อน เขานอนบนต้นไม้นี้มานานกว่า 6 เดือนแล้ว" ทั้งนี้เขาได้ช่วยเหลือเบื้องต้น และเตรียมหาที่พักให้ชายรายนี้อยู่แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chee Heng Kuan
เรื่องราวนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม ในขณะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกประหลาดใจ แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของคนในเมือง จนเกิดคำถามตามมา และบางคนก็เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย
"เขาอยู่บนนั้นมานานครึ่งปีโดยที่ไม่มีใครรู้ได้ไง"
"สะท้อนชีวิตคนในเมืองมาก ไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีเงินค่าเช่าห้อง แต่คนยังไม่สนใจชีวิตของคนอื่น"
"ที่นอนของเขาสูงมาก น่ากลัวตอนนอนจะพลัดตกลงมา"
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz