นี่คือปูอะไร ปีนขึ้นมาในบ้านจิ๊กอาหารแมว ที่พีคคือหน้าน้อง ดีเอ็นเอฟ้องมาก แบ๊วจริง ๆ บ้านนี้อยู่ริมทะเลแน่ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira
วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira มีการโพสต์รูปปูตัวหนึ่งแอบเข้ามาในบ้าน แม้จะเอาออกไปแล้ว น้องก็กลับเข้ามาอีก โดยจะแอบมาจิ๊กอาหารแมวอยู่เสมอ แถมปีนเก่งมากด้วย ทำให้อยากรู้ทันทีว่า นี่คือปูอะไร
จุดเด่นของปูตัวนี้ที่เห็นได้ชัดคือ หน้าตาน้องบ๊องแบ๊ว แถมตัวเล็กกว่าปูตัวไปที่เห็นขายตามตลาด ยิ่งทำให้มันเป็นไวรัล คนแชร์เพียบ
ส่วนคำเฉลยมีคนตอบว่า บ้านหลังนี้ติดทะเลใช่ไหม ถ้าใช่คือ ปูลมตาดำ เป็นปูที่เห็นตอนแรกก็ตกใจว่ามายังไง แต่พอดูไปสักพักก็เอ็นดูน้อง
