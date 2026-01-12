HILIGHT
นี่คือปูอะไร ปีนขึ้นมาในบ้านจิ๊กอาหารแมว ที่พีคคือหน้าน้อง ดีเอ็นเอฟ้องมาก

          นี่คือปูอะไร ปีนขึ้นมาในบ้านจิ๊กอาหารแมว ที่พีคคือหน้าน้อง ดีเอ็นเอฟ้องมาก แบ๊วจริง ๆ บ้านนี้อยู่ริมทะเลแน่ ๆ

ปูลม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira มีการโพสต์รูปปูตัวหนึ่งแอบเข้ามาในบ้าน แม้จะเอาออกไปแล้ว น้องก็กลับเข้ามาอีก โดยจะแอบมาจิ๊กอาหารแมวอยู่เสมอ แถมปีนเก่งมากด้วย ทำให้อยากรู้ทันทีว่า นี่คือปูอะไร

ปูลม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira

          จุดเด่นของปูตัวนี้ที่เห็นได้ชัดคือ หน้าตาน้องบ๊องแบ๊ว แถมตัวเล็กกว่าปูตัวไปที่เห็นขายตามตลาด ยิ่งทำให้มันเป็นไวรัล คนแชร์เพียบ

ปูลม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira

          ส่วนคำเฉลยมีคนตอบว่า บ้านหลังนี้ติดทะเลใช่ไหม ถ้าใช่คือ ปูลมตาดำ เป็นปูที่เห็นตอนแรกก็ตกใจว่ามายังไง แต่พอดูไปสักพักก็เอ็นดูน้อง

ปูลม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aunyarin Jira


