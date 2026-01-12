เปิดประเทศน่าอยู่ของผู้หญิง 10 อันดับ ดีที่สุด VS แย่ที่สุด ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่

สถาบันวิจัยเผย 10 อันดับ ประเทศที่ความเป็นอยู่ผู้หญิงดีที่สุด และแย่ที่สุดในโลก ครอบคลุมด้านความปลอดภัย ความยุติธรรม และความมั่นคง ประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ไปดู
วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ GIWPS ของสถาบันเพื่อสตรี สันติภาพ และความมั่นคงแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) ในสหรัฐอเมริกา ได้เผยรายงานดัชนีสันติภาพและความมั่นคงสำหรับสตรีระดับโลก (WPS Index) ประจำปี 2025 และ 2026 โดยให้คะแนนและจัดอันดับ 181 ประเทศ ตามความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง
การจัดอันดับนี้ GIWPS ได้ดำเนินร่วมกับสถาบันวิจัยสันติภาพแห่งออสโล (Peace Research Institute Oslo หรือ PRIO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์ โดยใช้ตัวชี้วัด 13 รายการ ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของผู้หญิง ซึ่งรวมถึงความปลอดภัย ความยุติธรรม และความมั่นคง โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0 (แย่ที่สุด) จนถึง 1 (ดีที่สุด) โดยในปี 2025-2026 ประเทศเดนมาร์กยังคงเป็นผู้นำในการจัดอันดับนี้ ขณะที่ประเทศอัฟกานิสถานรั้งท้ายอยู่ในอันดับที่แย่ที่สุด
10 อันดับ ประเทศที่ความเป็นอยู่ผู้หญิงดีที่สุด
1. เดนมาร์ก - 0.939 คะแนน
2. ไอซ์แลนด์ - 0.932 คะแนน
3. นอร์เวย์ - 0.924 คะแนน
4. สวีเดน - 0.924 คะแนน
5. ฟินแลนด์ - 0.921 คะแนน
6. ลักเซมเบิร์ก - 0.918 คะแนน
7. เบลเยียม - 0.912 คะแนน
8. เนเธอร์แลนด์ - 0.905 คะแนน
9. ออสเตรีย - 0.898 คะแนน
10. นิวซีแลนด์ - 0.898 คะแนน
(หมายเหตุ : อันดับ 3 และอันดับ 4, อันดับที่ 9 และอันดับที่ 10 คะแนนเท่ากัน)
10 อันดับ ประเทศที่ความเป็นอยู่ผู้หญิงแย่ที่สุด
1. อัฟกานิสถาน - 0.279 คะแนน
2. เยเมน - 0.323 คะแนน
3. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง - 0.362 คะแนน
4. ซีเรีย - 0.364 คะแนน
5. ซูดาน - 0.397 คะแนน
6. เฮติ - 0.399 คะแนน
7. คองโก - 0.405 คะแนน
8. บุรุนดี - 0.407 คะแนน
9. ซูดานใต้ - 0.411 คะแนน
10. เมียนมา - 0.442 คะแนน
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก
สำหรับประเทศไทย อยู่อันดับที่ 57 มีคะแนนอยู่ที่ 0.761
หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บนเว็บไซต์ของ GIWPS
ขอบคุณข้อมูลจาก GIWPS, PRIO