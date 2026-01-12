โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานวัดสระเกศฯ

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์หมวยแม่พราหมณ์ พรหมระวีษ์
วันที่ 12 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
โดยผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานประจำพระอุโบสถ แล้วสุหร่าย เจิม ที่กำพูฉัตร ถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีฯ พร้อมด้วยจารึกนามในแผ่นกระเบื้องโมเสคทองคำที่บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ด้วย
