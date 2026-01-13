HILIGHT
เข้าห้างดังเจอชื่อช็อกโกแลต อ่านแวบแรกต้องอ่านใหม่อีกที คิดดีไม่ได้ ราคา 69

          เข้าห้างดังเจอชื่อช็อกโกแลต อ่านแวบแรกต้องอ่านใหม่อีกที คิดดีไม่ได้เลย แถมราคา 69 บาทด้วย คนบอกอร่อยนะ

ช็อคคลอด เมนูช็อกโกแลตสวีเดน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peter Sow

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Peter Sow โพสต์ภาพไวรัลคนแชร์ 200 ครั้ง หลังจากที่เจอป้ายขายสินค้าในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง เป็นเมนูช็อกโกแลตชนิดแท่ง ดาร์กช็อกโกแลต ขนาด 100 กรัม เรียกว่า CHOKLAD

ช็อคคลอด เมนูช็อกโกแลตสวีเดน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peter Sow

          ถ้าอ่านภาษาอังกฤษคงไม่เท่าไหร่ พอเจอภาษาไทยเข้าไปแทบคิดดีไม่ได้ เพราะมันเขียนว่า "ช็อคคลอด" แวบแรกจริง ๆ แถมราคาก็ 69 บาท

ช็อคคลอด เมนูช็อกโกแลตสวีเดน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peter Sow

          เจอแบบนี้ชาวเน็ตแซวสนั่น อยากให้คนซื้อมาลองว่า รสชาติเป็นยังไงกันแน่ ไม่น่าแปลไทยจริง ๆ
เข้าห้างดังเจอชื่อช็อกโกแลต อ่านแวบแรกต้องอ่านใหม่อีกที คิดดีไม่ได้ ราคา 69 อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2569
