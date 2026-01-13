เข้าห้างดังเจอชื่อช็อกโกแลต อ่านแวบแรกต้องอ่านใหม่อีกที คิดดีไม่ได้ ราคา 69

เข้าห้างดังเจอชื่อช็อกโกแลต อ่านแวบแรกต้องอ่านใหม่อีกที คิดดีไม่ได้เลย แถมราคา 69 บาทด้วย คนบอกอร่อยนะ
วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Peter Sow โพสต์ภาพไวรัลคนแชร์ 200 ครั้ง หลังจากที่เจอป้ายขายสินค้าในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง เป็นเมนูช็อกโกแลตชนิดแท่ง ดาร์กช็อกโกแลต ขนาด 100 กรัม เรียกว่า CHOKLAD
ถ้าอ่านภาษาอังกฤษคงไม่เท่าไหร่ พอเจอภาษาไทยเข้าไปแทบคิดดีไม่ได้ เพราะมันเขียนว่า "ช็อคคลอด" แวบแรกจริง ๆ แถมราคาก็ 69 บาท
เจอแบบนี้ชาวเน็ตแซวสนั่น อยากให้คนซื้อมาลองว่า รสชาติเป็นยังไงกันแน่ ไม่น่าแปลไทยจริง ๆ