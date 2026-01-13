HILIGHT
แขกเข้าร้านขายยาหาผ้าอนามัย ไม่ได้ตามใจต้องการก็สร้างวีรกรรม สมฉายาแขกตี้

          แขกเข้าร้านขายยาหาผ้าอนามัย แต่เมื่อไม่ได้ตามใจต้องการ มองหน้าพนักงานแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิด ขมคอจนเป็นไวรัล 2 ล้าน สมฉายาแขกตี้

แขกตดในร้านขายยา
ภาพจาก TikTok @__tae___

          วันที่ 13 มกราคม 2569 TikTok @__tae___ มีการลงคลิปที่ร้านขายยาแห่งหนึ่ง มีชาวต่างชาติรูปร่างสไตล์แขกเข้ามาหาผ้าอนามัยที่ร้าน แต่เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ แขกคนดังกล่าวก็ตดใส่ร้าน แล้วเดินออกไปทันที ทำให้พนักงานรู้สึกขมคอ เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนดู 2 ล้านครั้ง

แขกตดในร้านขายยา
ภาพจาก TikTok @__tae___

แขกตดในร้านขายยา
ภาพจาก TikTok @__tae___

          ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ต่างขมคอแทน แถมเสียงก็ดังลั่นอีกด้วย ที่ฮาสุดคือ พนักงานด่าเป็นภาษาไทยที่แขกไม่เข้าใจว่า "สันXาน"

แขกตดในร้านขายยา
ภาพจาก TikTok @__tae___


