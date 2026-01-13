อย่าหาทำ สาวอวดรูปแบงก์พันแนบแผ่นพับพรรคดัง ก่อนแจงแค่ถ่ายเล่น ๆ ด้านผู้สมัครโร่แจ้งความ

สาวโพสต์ภาพแบงก์พันเสียบใบผู้สมัคร สส. ทำคนเข้าใจว่าเป็นการซื้อเสียง ก่อนยอมรับว่าทำเล่นเอง ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ด้านผู้สมัครโร่แจ้งความแล้ว
ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนเห็นแล้วเข้าใจทันทีว่าอาจเป็นการซื้อเสียง ขณะที่บางส่วนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง และตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจัดฉากขึ้น เนื่องจากปกติการซื้อเสียงมักไม่ทำในลักษณะนี้ ขณะเดียวกันการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวยังเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบทางกฎหมาย ทางพรรคจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.โป่งน้ำร้อน
วันที่ 12 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพธนบัตร 1,000 บาท เสียบไว้กับแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 3 ที่ประตูหน้าบ้าน ใน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พร้อมแคปชั่นว่า "กลับมาเจอแบบนี้ละ ชื่นใจ หยอก ๆ อย่าดราม่านะ"
ด้าน ญาณธิชา บัวเผื่อน อดีต สส.พรรคประชาชน จันทบุรี เขต 3 ออกแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า ทีมผู้สมัครลงพื้นที่แนะนำตัวตามปกติ โดยบ้านที่ไม่มีคนอยู่จะวางแผ่นพับไว้หน้าบ้าน และไม่มีการแนบเงินใด ๆ กับแผ่นพับ พร้อมระบุชัดว่า ภาพเงิน 1,000 บาทที่เสียบอยู่กับใบแนะนำตัวผู้สมัคร เชื่อว่าเจ้าของโพสต์เป็นผู้ใส่เอง
หลังประเด็นลุกลาม เจ้าของโพสต์ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ถ่ายภาพเอง และเป็นคนเสียบเงินเอง ทำไปด้วยความคึกคะนอง เล่นสนุก ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ พร้อมโพสต์ขอโทษผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก่อนจะปิดโซเชียลมีเดียไปในที่สุด