ไปต่อไม่ไหว ! Flash Express ปิดตัวในมาเลเซีย - เลิกจ้าง 10,000 ชีวิต เผยสาเหตุหลัก

ไปต่อไม่ไหว Flash Express ประกาศปิดตัวในมาเลเซีย 31 ม.ค. 69 เลิกจ้างพนักงาน 10,000 ชีวิต เผยสาเหตุหลัก แรงกดดันจากการแข่งขันที่ไม่สมดุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Flash Express Malaysia
ซึ่งนั่นทำให้พนักงาน Flash Express ในมาเลเซียกว่า 10,000 คน ถูกเลิกจ้างทั้งหมด โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
วันที่ 13 มกราคม 2569 Flash Express บริการโลจิสติกส์สัญชาติไทย ประกาศยุติการดำเนินงานในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ โดยมีการโพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก Flash Express Malaysia เมื่อวันที่ 1 มกราคม ระบุว่า ทางบริษัทจะปิดการดำเนินงานอย่างถาวรในประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณการสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขณะที่ ฐานเศรษฐกิจ เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า สาเหตุหลักที่ Flash Express ต้องปิดตัวถาวรในมาเลเซีย เนื่องจากต้องเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่ไม่สมดุล หลังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ทำข้อตกลงพิเศษกับบริษัทขนส่งเอกชนบางราย ส่งผลให้ผู้ขายบนแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกจำกัดทางเลือกด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นไม่สามารถเข้าถึงปริมาณงานในระดับที่แข่งขันได้ สุดท้ายต้องทยอยถอนตัวจากตลาด
การยุติกิจการของ Flash Express ในมาเลเซีย ไม่ได้เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการลงทุน แต่สะท้อนแรงกดดันจากโครงสร้างอีคอมเมิร์ซที่กระจุกตัวสูง ท่ามกลางตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังถูกจับตาในฐานะสัญญาณเตือนล่วงหน้าต่อโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ