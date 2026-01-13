เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน โรงเรียนโพสต์อาลัย พอรู้สาเหตุทำเอาชาวบ้านแค้น หาคนผิดด่วน

เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน โรงเรียนโพสต์อาลัย พอรู้สาเหตุทำเอาชาวบ้านแค้นมาก เร่งเอาผิดคนทำผิดโดยด่วน พร้อมขอกล้องหน้ารถเพื่อทวงความยุติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ถิ่นนี้คือ"บ้านแหลมวิทยา"
วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ถิ่นนี้คือ"บ้านแหลมวิทยา" เป็นเพจของโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี มีการโพสต์อาลัยการเสียชีวิตของนักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 คน ท่ามกลางความเสียใจของบุคลากรในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก พร้อมคำถามจากสังคมว่า เกิดอะไรขึ้น
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต มีการระบุว่า รถยนต์แซงขวาแล้วชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ที่เด็ก 3 คนขับมาด้วยกัน ความรุนแรงของมันทำให้มอเตอร์ไซค์ขาด 2 ท่อน
เพจ ท่านเปา สรุปเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมว่า คำบอกเล่าของผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก ระบุว่า รถคันที่เกิดเหตุมีกล้องหน้ารถ แต่เมื่อไปถึงขั้นตอนการแจ้งความที่โรงพัก กลับได้รับแจ้งว่า ไม่พบกล้องบันทึกภาพในรถคันดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่า หลักฐานสำคัญหายไปได้อย่างไร
ขณะนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดา จึงเกิดความกังวลเรื่องความเป็นธรรมในกระบวนการดำเนินคดี โดยหลายฝ่ายอยากให้เหตุการณ์นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและรอบด้าน
จึงขอความร่วมมือหากผู้ใช้รถหรือประชาชนท่านใด มีภาพหรือคลิปจากกล้องหน้ารถในช่วงเวลาเกิดเหตุ ขอให้ช่วยนำมาเป็นหลักฐาน เพื่อช่วยให้ความจริงปรากฏ...