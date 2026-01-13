HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน โรงเรียนโพสต์อาลัย พอรู้สาเหตุทำเอาชาวบ้านแค้น หาคนผิดด่วน

          เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน โรงเรียนโพสต์อาลัย พอรู้สาเหตุทำเอาชาวบ้านแค้นมาก เร่งเอาผิดคนทำผิดโดยด่วน พร้อมขอกล้องหน้ารถเพื่อทวงความยุติธรรม

เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ถิ่นนี้คือ"บ้านแหลมวิทยา"

          วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ถิ่นนี้คือ"บ้านแหลมวิทยา" เป็นเพจของโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี มีการโพสต์อาลัยการเสียชีวิตของนักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 คน ท่ามกลางความเสียใจของบุคลากรในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก พร้อมคำถามจากสังคมว่า เกิดอะไรขึ้น

          สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต มีการระบุว่า รถยนต์แซงขวาแล้วชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ที่เด็ก 3 คนขับมาด้วยกัน ความรุนแรงของมันทำให้มอเตอร์ไซค์ขาด 2 ท่อน

          เพจ ท่านเปา สรุปเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมว่า คำบอกเล่าของผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก ระบุว่า รถคันที่เกิดเหตุมีกล้องหน้ารถ แต่เมื่อไปถึงขั้นตอนการแจ้งความที่โรงพัก กลับได้รับแจ้งว่า ไม่พบกล้องบันทึกภาพในรถคันดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่า หลักฐานสำคัญหายไปได้อย่างไร

เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน

          ขณะนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดา จึงเกิดความกังวลเรื่องความเป็นธรรมในกระบวนการดำเนินคดี โดยหลายฝ่ายอยากให้เหตุการณ์นี้ได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและรอบด้าน

          จึงขอความร่วมมือหากผู้ใช้รถหรือประชาชนท่านใด มีภาพหรือคลิปจากกล้องหน้ารถในช่วงเวลาเกิดเหตุ ขอให้ช่วยนำมาเป็นหลักฐาน เพื่อช่วยให้ความจริงปรากฏ...


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็ก ม.1 เสียชีวิต 3 คน โรงเรียนโพสต์อาลัย พอรู้สาเหตุทำเอาชาวบ้านแค้น หาคนผิดด่วน โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2569 เวลา 14:28:31 5,101 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย