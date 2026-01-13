HILIGHT
คนไทยโดนจับที่ญี่ปุ่น ปมขับรถไม่มีใบขับขี่ ทัวร์ลงจนโพสต์ปลิว คาดสาเหตุที่ถูกรวบง่าย


           อุทาหรณ์สายเที่ยว คนไทยดนตำรวจญี่ปุ่นรวบ หลัขับรถโดยไม่มีใบขับขี่สากล ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตอาจทำผิดกฎจราจรซ้ำซ้อน เพราะปกติญี่ปุ่นไม่ได้เรียกตรวจง่าย ๆ

โดนจับที่ญ่ปุ่น
ภาพจาก Karolis Kavolelis/shutterstock.com

          วันที่ 13 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น 2026 ปรึกษาปัญหาสุดช็อกระบุว่า "รุ่นน้องโดนตำรวจญี่ปุ่นจับข้อหาไม่มีใบขับขี่สากล โดนใส่กุญแจมือขึ้นรถไปแล้ว ทำอย่างไรได้บ้างครับ"

          ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าหลายคนต่างรู้สึกตกใจที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ทำใบขับขี่สากลแล้วไปขับรถที่ญี่ปุ่นเช่นนี้ เพราะถ้าถูกจับกุมจะโดนจำคุกทันที โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน (ราว 100,000 บาท) ซึ่งกรณีนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายของญี่ปุ่นว่าจะตัดสินลงโทษอย่างไร ซึ่งต่อมาเจ้าของโพสต์ได้ปิดคอมเมนต์ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไป

โดนจับที่ญ่ปุ่น

           ขณะที่ความคิดเห็นบางส่วนมองว่า ปกติแล้วไม่บ่อยที่ตำรวจญี่ปุ่นจะเรียกตรวจ จึงคาดว่าน่าจะมีการทำผิดกฎจราจรด้วยหรือไม่ เท่ากับว่าทำผิด 2 อย่างร่วมกับที่ไม่มีใบขับขี่ ซึ่งเคสนี้มองว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ เพราะตอนเช่ารถต้องมีคนที่มีใบขับขี่ จึงคาดว่าระหว่างขับนั้นมีการสลับให้คนที่ไม่มีใบขับขี่มาขับ จึงถือเป็นอุทาหรณ์เตือนนักท่องเที่ยวว่า หากจะขับรถต่างแดนต้องมีใบขับขี่สากลที่ถูกต้องเท่านั้น


โดนจับที่ญ่ปุ่น


คนไทยจะขับรถที่ญี่ปุ่นต้องมีใบขับขี่แบบไหน ? 


           จำเป็นต้องมีใบขับขี่สากล (International Driving Permit - IDP) ที่ออกตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปีนับจากวันออก และสามารถนำไปใช้เช่ารถและขับรถในญี่ปุ่นได้ทันที นอกจากนี้ยังต้องมีใบขับขี่ไทยตัวจริงและพาสปอร์ตพกติดไปด้วยเสมอ




คนไทยโดนจับที่ญี่ปุ่น ปมขับรถไม่มีใบขับขี่ ทัวร์ลงจนโพสต์ปลิว คาดสาเหตุที่ถูกรวบง่าย
