ชีวิตไม่เที่ยง เรื่องเล่าอดีตดารา จากเคยดังสู่จุดตกต่ำ ลงเอยในซ่อง - ต้องเก็บขยะขาย

ชีวิตไม่เที่ยง เผยชีวิตอดีตดารา จากเคยดังสู่จุดตกต่ำ หลังท้องก่อนแต่ง สุดท้ายลงเอยในซ่อง ซ้ำต้องเก็บขวดขายหาเลี้ยงชีพ ชี้ลูกโตก็ยังเป็นภาระ ไม่ช่วยหาเงิน
วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่แน่นอนของอดีตดาราหญิงรายหนึ่ง ที่เคยมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง แต่ต่อมาชีวิตกลับพลิกลงสู่จุดต่ำสุด เหตุท้องก่อนแต่ง นำมาซึ่งชะตากรรมอันเลวร้าย ต้องขายเรือนร่างและเก็บขยะหาเลี้ยงชีพ ทำให้เพื่อนเก่าอดเห็นใจไม่ได้
เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในรายการ Super Lucky ของไต้หวัน โดย หลี่เหวินหว่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการ ต่างจากปกติที่เธอมักแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง ในครั้งนี้เธอได้ออกมาเผยชะตากรรมอันเลวร้ายของเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นถึงนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมาก
หลี่เหวินหว่าน เล่าว่า เพื่อนคนนี้เป็นนักแสดงที่สวยมาก ๆ หลังจากบังเอิญได้โอกาสเข้าวงการบันเทิง เธอก็ได้รับความนิยมอย่างสุด ๆ "ตอนแรกเธอหาเงินได้เยอะมากจริง ๆ"
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพื่อนคนนี้กลับมีลูกโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน ขณะที่พ่อเด็กก็ไม่รับผิดชอบอะไร ทำให้ชีวิตของเธอลำบากมาก อาชีพในวงการมาถึงจุดตกต่ำ สุดท้ายเมื่อไร้ทางเลือกก็ต้องกลับไปทำอาชีพเดิมในสถานบันเทิง นั่งกินและดื่มเป็นเพื่อนแขกจนกระทั่งตับพัง
เดิมเพื่อนคนนี้ยังทำงานตามโรงแรมได้ เพราะยังสาวและสวย แต่เมื่ออายุเยอะขึ้น ความสวยโรยรา ท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องขายเรือนร่างในซ่อง เพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว
หลี่เหวินหว่าน เผยว่า ตอนที่เธอติดต่อกับเพื่อนคนนี้ครั้งล่าสุด ทราบว่าลูกชายของเพื่อนโตเป็นหนุ่มแล้ว แต่กลับไม่ไปช่วยแม่หาเงิน ดูแลแม่ไม่ได้ ทำให้ต่อมาเพื่อนคนนี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขวดพลาสติกกับขยะรีไซเคิลขาย ชะตากรรมอันเลวร้ายยามแก่ตัวของเพื่อน ทำให้หลี่เหวินหว่านรู้สึกแย่อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลี่เหวินหว่านไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือรายละเอียดอื่น ๆ ของเพื่อนคนนี้ แต่เรื่องราวดังกล่าวก็สร้างความสะเทือนใจและได้รับความสนใจอย่างมาก
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday