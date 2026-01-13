HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชีวิตไม่เที่ยง เรื่องเล่าอดีตดารา จากเคยดังสู่จุดตกต่ำ ลงเอยในซ่อง - ต้องเก็บขยะขาย


          ชีวิตไม่เที่ยง เผยชีวิตอดีตดารา จากเคยดังสู่จุดตกต่ำ หลังท้องก่อนแต่ง สุดท้ายลงเอยในซ่อง ซ้ำต้องเก็บขวดขายหาเลี้ยงชีพ ชี้ลูกโตก็ยังเป็นภาระ ไม่ช่วยหาเงิน 

อดีตดารา ชีวิตพลิกผัน

          วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่แน่นอนของอดีตดาราหญิงรายหนึ่ง ที่เคยมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง แต่ต่อมาชีวิตกลับพลิกลงสู่จุดต่ำสุด เหตุท้องก่อนแต่ง นำมาซึ่งชะตากรรมอันเลวร้าย ต้องขายเรือนร่างและเก็บขยะหาเลี้ยงชีพ ทำให้เพื่อนเก่าอดเห็นใจไม่ได้ 
          
          เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในรายการ Super Lucky ของไต้หวัน โดย หลี่เหวินหว่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการ ต่างจากปกติที่เธอมักแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง ในครั้งนี้เธอได้ออกมาเผยชะตากรรมอันเลวร้ายของเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นถึงนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมาก 
          
          หลี่เหวินหว่าน เล่าว่า เพื่อนคนนี้เป็นนักแสดงที่สวยมาก ๆ หลังจากบังเอิญได้โอกาสเข้าวงการบันเทิง เธอก็ได้รับความนิยมอย่างสุด ๆ "ตอนแรกเธอหาเงินได้เยอะมากจริง ๆ"

          อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพื่อนคนนี้กลับมีลูกโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน ขณะที่พ่อเด็กก็ไม่รับผิดชอบอะไร ทำให้ชีวิตของเธอลำบากมาก อาชีพในวงการมาถึงจุดตกต่ำ สุดท้ายเมื่อไร้ทางเลือกก็ต้องกลับไปทำอาชีพเดิมในสถานบันเทิง นั่งกินและดื่มเป็นเพื่อนแขกจนกระทั่งตับพัง 
          
          เดิมเพื่อนคนนี้ยังทำงานตามโรงแรมได้ เพราะยังสาวและสวย แต่เมื่ออายุเยอะขึ้น ความสวยโรยรา ท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องขายเรือนร่างในซ่อง เพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัว 
          
          หลี่เหวินหว่าน เผยว่า ตอนที่เธอติดต่อกับเพื่อนคนนี้ครั้งล่าสุด ทราบว่าลูกชายของเพื่อนโตเป็นหนุ่มแล้ว แต่กลับไม่ไปช่วยแม่หาเงิน ดูแลแม่ไม่ได้ ทำให้ต่อมาเพื่อนคนนี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขวดพลาสติกกับขยะรีไซเคิลขาย ชะตากรรมอันเลวร้ายยามแก่ตัวของเพื่อน ทำให้หลี่เหวินหว่านรู้สึกแย่อย่างมาก 
          
          อย่างไรก็ตาม หลี่เหวินหว่านไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือรายละเอียดอื่น ๆ ของเพื่อนคนนี้ แต่เรื่องราวดังกล่าวก็สร้างความสะเทือนใจและได้รับความสนใจอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชีวิตไม่เที่ยง เรื่องเล่าอดีตดารา จากเคยดังสู่จุดตกต่ำ ลงเอยในซ่อง - ต้องเก็บขยะขาย โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2569 เวลา 19:00:45 3,184 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย