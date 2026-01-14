เห็นร้านขายยาไกล ๆ พอดูใกล้ ๆ กลายเป็นร้านขายยำ ยิ่งดูป้ายด้านในยิ่งชัด ปรับตัวเก่งมาก

เห็นร้านขายยาไกล ๆ พอดูใกล้ ๆ เป็นร้านขายยำ กลายเป็นไวรัล เมื่อธุรกิจไปไม่ได้ก็ต้องปรับตัว แถมสร้างสรรค์สุด ๆ แม้กระทั่งป้ายในร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon
ยุคสมัยนี้ทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ ทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ ทำเล จังหวะ ผสมผสานเข้าด้วยกันถึงจะบรรลุเป้าหมายไปได้
วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon มีการถ่ายรูปร้านขายยำร้านหนึ่ง เพียงแค่เห็นป้ายหน้าร้านก็กลายเป็นไวรัลแล้ว เพราะป้ายนี้คือป้ายร้านขาย "ยา" แล้วมาเติมสระอำลงไปกลายเป็น "ยำ" แทน เท่านั้นก็รู้ว่าธุรกิจเก่าที่นี่คือร้านขายยาแน่นอน
และเมื่อส่องกูเกิลแม็ปที่ร้านดังกล่าวพบว่า ร้านนี้ยังเป็นร้านขายยาอยู่ ชื่อร้อยเอ็ดเภสัช ไม่ได้อัปเดตเป็นร้านขายยำ