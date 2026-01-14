เห็นร้านขายยาไกล ๆ พอดูใกล้ ๆ กลายเป็นร้านขายยำ ยิ่งดูป้ายด้านในยิ่งชัด ปรับตัวเก่งมาก

HILIGHT
          เห็นร้านขายยาไกล ๆ พอดูใกล้ ๆ เป็นร้านขายยำ กลายเป็นไวรัล เมื่อธุรกิจไปไม่ได้ก็ต้องปรับตัว แถมสร้างสรรค์สุด ๆ แม้กระทั่งป้ายในร้าน

ปรับตัวได้ไว จนเป็นไวรัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon  

          ยุคสมัยนี้ทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ ทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ ทำเล จังหวะ ผสมผสานเข้าด้วยกันถึงจะบรรลุเป้าหมายไปได้

          วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Peerapit Chuasomboon  มีการถ่ายรูปร้านขายยำร้านหนึ่ง เพียงแค่เห็นป้ายหน้าร้านก็กลายเป็นไวรัลแล้ว เพราะป้ายนี้คือป้ายร้านขาย "ยา" แล้วมาเติมสระอำลงไปกลายเป็น "ยำ" แทน เท่านั้นก็รู้ว่าธุรกิจเก่าที่นี่คือร้านขายยาแน่นอน

ปรับตัวได้ไว จนเป็นไวรัล

          ที่พีคกว่านั้นคือ ที่ตั้งแผงยาที่มีคำว่า "สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน" ก็เปลี่ยนเป็น "สถานที่ขายยำแผนปัจจุบัน" เรียกว่าครีเอตสุด ๆ จริง เป็นหนึ่งในธุรกิจตัวอย่างที่ปรับตัวได้ไว เมื่อขายยาไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นขายยำทันที

          และเมื่อส่องกูเกิลแม็ปที่ร้านดังกล่าวพบว่า ร้านนี้ยังเป็นร้านขายยาอยู่ ชื่อร้อยเอ็ดเภสัช ไม่ได้อัปเดตเป็นร้านขายยำ

ร้านขายยำ



