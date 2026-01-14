เสี่ยหนุ่มวัย 21 แจกโบนัสจัดใหญ่ พนง. ยิ้มร่ารับเงิน-ทองคำ คนซูฮกแนวคิดดีมาก

เสี่ยหนุ่มวัย 21 แจกโบนัส พนง. แบบจัดใหญ่ ให้ทอง-เงินหมื่น รับสุขกันไปแบบจุก ๆ คนทึ่งความคิด เงินหาได้ไม่จบ แต่การแบ่งปันจะสร้างความหมาย
ภาพจาก Weibo
วันที่ 8 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เสี่ยหนุ่มวัย 21 ปี เจ้าของร้านเครื่องประดับในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน สร้างเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังจากที่เขาแจกโบนัสแบบจัดใหญ่ให้พนักงาน แจกทั้งทองคำและเงินสด แถมให้พนักงานมาร่วมเล่นเกมตักเงิน ในงานเลี้ยงสิ้นปีที่ทำให้ชาวเน็ตต่างอิจฉา
ที่คนทึ่งไปยิ่งกว่านั้นคือทัศนคติของเสี่ยหนุ่มรายนี้ เกี่ยวกับโบนัสก้อนใหญ่ชนิดแจกไม่อั้นครั้งนี้ เมื่อเขาเปิดใจเพียงว่า "เงินนั้นหาได้ไม่จบหรอก แบ่งให้พนักงานมากหน่อยถึงจะมีความหมายมากกว่า"
รายงานเผยว่า ในปาร์ตี้สิ้นปี ทางเจ้าของร้านได้เข้ามาแจกแผ่นทองให้พนักงานในงานเลี้ยงสิ้นปีด้วยตัวเอง โดยแจกให้ทีละคน ได้ทองกันไปคนละ 1 กรัม มูลค่าประมาณ 500 หยวน (ราว 2,200 บาท) รวมถึงประกาศว่าจะเพิ่มเงินโบนัสให้อีกหลักหมื่นหยวน พร้อมจัดกิจกรรมตักเงิน ทำให้พนักงานต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า
เจ้าของร้านเผยว่า พนักงานของร้านเขาหลายคนเป็นคุณแม่แล้ว แต่ยังอุทิศเวลามากมายให้กับร้าน อีกทั้งในปี 2568 ที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ยากลำบากเป็นพิเศษ เขาจึงหวังแค่เหล่าพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นคนละนิดหน่อย
นอกจากนี้ภายในงาน เจ้าของร้านยังประกาศนโยบายสำคัญ ที่ได้ใจพนักงานหญิงไปเต็ม ๆ หลังรู้ว่ามีพนักงานหญิง 2 คนกำลังตั้งครรภ์ โดยเขาสัญญาว่าจะให้โบนัส 10,000 หยวน (ราว 45,000 บาท) สำหรับการคลอดลูกคนแรก และให้อีก 20,000 หยวน (ราว 90,000 บาท) สำหรับลูกคนที่ 2 อีกทั้งพวกเธอยังจะได้รับเงินเดือนตามปกติระหว่างตั้งครรภ์ ส่วนตำแหน่งงานก็จะถูกรักษาไว้
ภาพจาก Weibo
เขาย้ำว่าการตั้งครรภ์หรือการคลอด จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการทำงาน ซึ่งเมื่อสื่อสอบถามถึงเรื่องนี้ เขาอธิบายว่า นโยบายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบรรเทาความกังวลของพนักงาน ที่เครียดว่าจะถูกให้ออกจากงานเพราะตั้งครรภ์หรือไม่
เจ้าของร้านหนุ่มยังชี้ว่า ยังไงซะเราก็ไม่สามารถหาเงินได้ทั้งหมดบนโลกอยู่แล้ว แบ่งมาให้พนักงานมากหน่อย ทำให้พวกเขาผ่อนคลายจิตใจลง ร้านก็จะดำรงอยู่ได้นานขึ้น
ทั้งนี้ แนวคิดของเขามาจากคติของตระกูลฝั่งพ่อ ที่เตือนใจเสมอว่า "ทำดีต่อผู้อื่น ผู้อื่นก็จะทำดีกับคุณ" ซึ่งเมื่อเรื่องราวของเขาถูกรายงานออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเจ้าของร้านจำนวนมาก ทั้งความใจกว้างและความมีวิสัยทัศน์ของเขา
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday