ผดส. อึ้ง ได้ยินเสียงเคาะปริศนา-กรีดร้องจากใต้เครื่องบิน ช็อกที่แท้ มีคนติดอยู่จริง ๆ

รอดหวุดหวิด ! พนักงานขนกระเป๋า ติดอยู่ในห้องเก็บของเครื่องบิน ก่อนมีคนได้ยินเสียงร้อง-เคาะ ขอให้คนช่วย ก่อนเครื่องขึ้น ทำลูกเรือวิ่งวุ่น เร่งช่วยเหลือ
เป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาผู้โดยสารบนเที่ยวบิน AC1502 สายการบิน Air Canada Rouge ต่างแตกตื่นไปตาม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ ก็มีผู้โดยสารได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะ ดังมาจากใต้เครื่องบินบริเวณท้ายลำ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนเข้าสู่รันเวย์ เตรียมที่จะออกเดินทาง นำมาซึ่งภารกิจช่วยเหลือที่ทำเอาเจ้าหน้าที่วิ่งวุ่นกันดีเดียว
จากรายงานของเว็บไซต์ People เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เครื่องบินลำดังกล่าว กำลังจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สัน ในเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา มุ่งหน้าสู่เมืองมองก์ตัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่ขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนไปที่รันเวย์ ปรากฏว่ามีผู้โดยสารได้ยินเสียงปริศนาดังขึ้นก่อน จึงรีบแจ้งให้ลูกเรือทราบ ทำให้เครื่องบินต้องวกกลับไปที่เกตเพื่อตรวจสอบ
ผู้โดยสารรายหนึ่งเผยว่า หลังจากมีคนแจ้งเรื่องดังกล่าว ก็เห็นลูกเรือวิ่งไปมาอยู่บนเครื่อง จากนั้นก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมารวมตัวกันรอบเครื่องบิน ทำให้เขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
ปรากฏว่าที่มาของเสียงดังกล่าว คือพนักงานขนกระเป๋าของสนามบินที่บังเอิญติดอยู๋ในห้องเก็บของ บนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย โดยทาง แอร์ แคนาดา ยอมรับว่าประตูห้องเก็บของถูกปิดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่ทีมงานภาคพื้นดินยังติดอยู่ภายในนั้น
นอกจากนี้เขายังลงคลิปเสียงจากนักบิน ที่แจ้งต่อผู้โดยสารบนเครื่องบินว่า "ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในชีวิต ครั้งแรกเลยล่ะ แล้วก็หวังว่าจะเป็นทั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้าย"
ขอบคุณข้อมูลจาก People