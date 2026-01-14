หญิงป่วยมะเร็ง ถูกสแกมเมอร์หลอกหมดตัวตอนทำคีโม สูญเงินเก็บทั้งชีวิตภายใน 3 วัน

หญิงป่วยมะเร็งถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกโอนเงินรักษากว่า 1 ล้านบาทเกลี้ยงใน 3 วัน ซ้ำไปแจ้งความโรงพักกลับโดนปัด แนะให้ไปทำออนไลน์เอง
วันที่ 14 มกราคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานเรื่องราวร้องทุกข์จากลูกสาวของคุณปราง อายุ 63 ปี ที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้ลงทุนจนสูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจำนวนกว่า 1 ล้านบาท ภายในเวลา 3 วัน
คุณปราง เล่าว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม ตนสั่งซื้ออาหารเสริมผ่านทาง Facebook ที่มีโปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 1,599 บาท แต่ผ่านไป 3 วันของยังไม่มาส่ง พอสอบถามไปมิจฉาชีพใช้อุบายว่าต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ ให้ไปติดต่อฝ่ายส่งเสริมบริการ และอ้างว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1,800 บาท ถึงจะได้รับของ
ในวันที่ 9 มกราคม ขณะที่คุณปรางกำลังรับการรักษาด้วยการทำคีโมมะเร็งอยู่นั้น เธอถูกชักชวนให้โอนเงินเพิ่มอีกหลายครั้ง ครั้งละ 20,000-50,000 บาท วันหนึ่งประมาณ 2-3 รอบ โดยบัญชีปลายทางแต่ละครั้งชื่อไม่ซ้ำกันเลย มิจฉาชีพใช้วิธีการส่งภาพแคปหน้าจอขั้นตอนต่าง ๆ มาให้ทำตาม และจูงใจว่าการร่วมแคมเปญนี้จะได้เงินเยอะและได้เงินเร็ว
จนกระทั่งวันที่ 10 มกราคม มิจฉาชีพได้หลอกให้คุณปรางโอนเงินก้อนใหญ่กว่า 800,000 บาท โดยอ้างว่าเป็น "ค่าภาษี" เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 3-4 ล้านบาท ส่งผลให้ภายในเวลาเพียง 3 วัน (8-10 มกราคม) คุณปรางสูญเงินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปกว่า 1 ล้านบาทจนหมดบัญชี และไม่มีเงินเหลือไว้สำหรับรักษามะเร็ง
ลูกสาวเล่าด้วยความเสียใจว่า แม่เกือบจะนำโฉนดบ้านไปขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าภาษีตามที่สแกมเมอร์อ้าง และกังวลว่าความเครียดจะทำให้อาการมะเร็งของแม่ทรุดลงหลังจากฉีดคีโมมาแล้ว 3 เข็ม นอกจากนี้ เมื่อพาแม่ไปแจ้งความที่โรงพักในจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจกลับไม่ยอมรับแจ้งความในทันที โดยอ้างว่าต้องไปแจ้งตำรวจไซเบอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน ทำให้รู้สึกทุกข์ใจซ้ำเหมือนไม่ได้รับความช่วยเหลือ มองว่ายิ่งช้าก็ยิ่งตามเงินกลับมาได้ยาก รวมทั้งอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ขั้นตอนการแจ้งความออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
- แจ้งความออนไลน์ที่ 1441 (AOC) เพื่อให้ประสานธนาคารสั่งอายัดเงิน
- รอรับ SMS ยืนยันจากการดำเนินการ
- นำ SMS และหลักฐานทั้งหมดกลับมาที่สถานีตำรวจเพื่อออกเอกสารและดำเนินคดี
