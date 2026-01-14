HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงป่วยมะเร็ง ถูกสแกมเมอร์หลอกหมดตัวตอนทำคีโม สูญเงินเก็บทั้งชีวิตภายใน 3 วัน

            หญิงป่วยมะเร็งถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกโอนเงินรักษากว่า 1 ล้านบาทเกลี้ยงใน 3 วัน ซ้ำไปแจ้งความโรงพักกลับโดนปัด แนะให้ไปทำออนไลน์เอง



หลอกคนป่วย สูญเงินนับล้าน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

            วันที่ 14 มกราคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานเรื่องราวร้องทุกข์จากลูกสาวของคุณปราง อายุ 63 ปี ที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้ลงทุนจนสูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจำนวนกว่า 1 ล้านบาท ภายในเวลา 3 วัน

            คุณปราง เล่าว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม ตนสั่งซื้ออาหารเสริมผ่านทาง Facebook ที่มีโปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 1,599 บาท แต่ผ่านไป 3 วันของยังไม่มาส่ง พอสอบถามไปมิจฉาชีพใช้อุบายว่าต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ ให้ไปติดต่อฝ่ายส่งเสริมบริการ และอ้างว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1,800 บาท ถึงจะได้รับของ

            ในวันที่ 9 มกราคม ขณะที่คุณปรางกำลังรับการรักษาด้วยการทำคีโมมะเร็งอยู่นั้น เธอถูกชักชวนให้โอนเงินเพิ่มอีกหลายครั้ง ครั้งละ 20,000-50,000 บาท วันหนึ่งประมาณ 2-3 รอบ โดยบัญชีปลายทางแต่ละครั้งชื่อไม่ซ้ำกันเลย มิจฉาชีพใช้วิธีการส่งภาพแคปหน้าจอขั้นตอนต่าง ๆ มาให้ทำตาม และจูงใจว่าการร่วมแคมเปญนี้จะได้เงินเยอะและได้เงินเร็ว

            จนกระทั่งวันที่ 10 มกราคม มิจฉาชีพได้หลอกให้คุณปรางโอนเงินก้อนใหญ่กว่า 800,000 บาท โดยอ้างว่าเป็น "ค่าภาษี" เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 3-4 ล้านบาท ส่งผลให้ภายในเวลาเพียง 3 วัน (8-10 มกราคม) คุณปรางสูญเงินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปกว่า 1 ล้านบาทจนหมดบัญชี และไม่มีเงินเหลือไว้สำหรับรักษามะเร็ง

หลอกคนป่วย สูญเงินนับล้าน

            มิจฉาชีพยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น แต่พยายามหลอกให้คุณปรางนำทรัพย์สินไปขายเพื่อเอาเงินมาเติมยอดเพิ่ม จนเธอต้องไปขอยืมเงินจากน้องสาวและญาติ ๆ   ญาติจึงรีบโทรศัพท์แจ้งลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศให้กลับมา เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก

            ลูกสาวเล่าด้วยความเสียใจว่า แม่เกือบจะนำโฉนดบ้านไปขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าภาษีตามที่สแกมเมอร์อ้าง และกังวลว่าความเครียดจะทำให้อาการมะเร็งของแม่ทรุดลงหลังจากฉีดคีโมมาแล้ว 3 เข็ม นอกจากนี้ เมื่อพาแม่ไปแจ้งความที่โรงพักในจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจกลับไม่ยอมรับแจ้งความในทันที โดยอ้างว่าต้องไปแจ้งตำรวจไซเบอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน ทำให้รู้สึกทุกข์ใจซ้ำเหมือนไม่ได้รับความช่วยเหลือ มองว่ายิ่งช้าก็ยิ่งตามเงินกลับมาได้ยาก รวมทั้งอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์  

หลอกคนป่วย สูญเงินนับล้าน

ขั้นตอนการแจ้งความออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?


            - แจ้งความออนไลน์ที่ 1441 (AOC) เพื่อให้ประสานธนาคารสั่งอายัดเงิน

            - รอรับ SMS ยืนยันจากการดำเนินการ

            - นำ SMS และหลักฐานทั้งหมดกลับมาที่สถานีตำรวจเพื่อออกเอกสารและดำเนินคดี

หลอกคนป่วย สูญเงินนับล้าน

 
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงป่วยมะเร็ง ถูกสแกมเมอร์หลอกหมดตัวตอนทำคีโม สูญเงินเก็บทั้งชีวิตภายใน 3 วัน โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 13:52:26
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย