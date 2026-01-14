HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ต่างชาติรีวิวไอติมรถเข็นไทย หลังรอมา 3 สัปดาห์ ชาวเน็ตทึ่งของแรร์ ถามเป็นเสียงเดียวกัน

 
             นักท่องเที่ยวต่างชาติรีวิวไอศกรีมรถเข็นไทย คุ้มค่าที่รอคอย ชาวเน็ตไทยทึ่งของแรร์ ถามเป็นเสียงเดียวกัน เรียกทันได้ไง 

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

             วันที่ 14 มกราคม 2569 มีคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยรายหนึ่งกลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเขาออกมาแชร์ประสบการณ์ ที่เรียกว่าเป็น "การบรรลุเป้าหมาย" ภายหลังเขาสามารถซื้อไอศกรีมรถเข็นที่วิ่งขายมาลิ้มลองได้สำเร็จ หลังจากเฝ้ารอมานานถึง 3 สัปดาห์ ถึงกับบอกว่าคุ้มค่าที่รอคอยมาก 

             นักท่องเที่ยวต่างชาติรายนี้ ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนบัญชี TikTok @_donovandg เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมกับเขียนข้อความเล่าว่า เมื่ออยู่ในประเทศไทย แล้วได้ยินเสียงกระดิ่งดัง คุณต้องหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ แล้วรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปให้ไว เขาบอกว่าเขาตามเสียงกระดิ่งนี้มา 3 สัปดาห์แล้ว จนในที่สุดก็วันนี้ก็มาถึง 

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

             เวลาประมาณ 11.30 น. หนุ่มต่างชาติรายนี้สามารถวิ่งไปซื้อไอศกรีมจากรถเข็นได้สำเร็จ โดยไม่ลืมที่จะคว้าเงินไปด้วย 20 บาท เขาได้ไอศกรีมกะทิแบบดั้งเดิมบนขนมปังนุ่ม ๆ ด้านในใส่ข้าวเหนียว และโรยด้วยถั่วลิสงคั่ว เขายังบอกด้วยว่าสามารถขอท็อปปิ้งเพิ่มได้ เช่น ซอสช็อกโกแลต หรือนมข้นหวาน

             โดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า หนุ่มต่างชาติรายนี้ได้ชื่นชมไอศกรีมที่เขาได้ซื้อมา หลังจากเฝ้ารอคอยมานาน และเริ่มกัดชิมอย่างตื่นเต้น หลังจากได้ลิ้มลองเข้าปากแล้วสีหน้าของเขาบอกความรู้สึกทุกอย่าง จนต้องขอพูดเป็นภาษาไทยซ้ำ ๆ ว่า "อร่อยมาก ๆ" และหยุดกินไม่ได้เลยทีเดียว 

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

รีวิวไอติมรถเข็นไทย รอมา 3 สัปดาห์
ภาพจาก TikTok @_donovandg

             คลิปนี้ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียของไทย ชาวเน็ตไทยต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นพากันถามเป็นเสียงเดียวกันว่า "เรียกทันได้ไง" ไอศกรีมรถเข็นในไทยถือว่าเป็นของแรร์ เพราะเป็นที่เลื่องลือเรื่องความเร็วแสง แม้จะได้ยินเสียงกระดิ่งมาแต่ไกล แต่ก็เรียกไม่เคยทันสักที  

             "คนในพื้นที่ยังหากินลำบาก"
             "ผ่านหน้าบ้านทุกวัน แต่เรียกไม่เคยทัน"
             "อร่อยจนพูดไทยได้เลย"
             "อยากกินแต่ละที ต้องวิ่งตามคนขาย"
             "ฉันยังไม่มีโอกาสได้กินเลย เรียกไม่เคยทัน" 
             "ไอติมสายลับ 555" 
             "คุณโชคดีมากที่ได้กิน ส่วนใหญ่แล้วเรียกไม่ทัน" 
             "เราโชคดีที่บ้านเป็นซอยตัน ออกไปยืนรอหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวต้องเลี้ยวรถออกมา" 

@_donovandg When you hear that bell ring you must drop everything you’re doing, follow the sound, take 20 baht out of your bag and try this dessert
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต่างชาติรีวิวไอติมรถเข็นไทย หลังรอมา 3 สัปดาห์ ชาวเน็ตทึ่งของแรร์ ถามเป็นเสียงเดียวกัน โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 14:06:58 1,593 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย