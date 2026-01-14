ต่างชาติรีวิวไอติมรถเข็นไทย หลังรอมา 3 สัปดาห์ ชาวเน็ตทึ่งของแรร์ ถามเป็นเสียงเดียวกัน

นักท่องเที่ยวต่างชาติรีวิวไอศกรีมรถเข็นไทย คุ้มค่าที่รอคอย ชาวเน็ตไทยทึ่งของแรร์ ถามเป็นเสียงเดียวกัน เรียกทันได้ไง
ภาพจาก TikTok @_donovandg
ภาพจาก TikTok @_donovandg
วันที่ 14 มกราคม 2569 มีคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยรายหนึ่งกลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเขาออกมาแชร์ประสบการณ์ ที่เรียกว่าเป็น "การบรรลุเป้าหมาย" ภายหลังเขาสามารถซื้อไอศกรีมรถเข็นที่วิ่งขายมาลิ้มลองได้สำเร็จ หลังจากเฝ้ารอมานานถึง 3 สัปดาห์ ถึงกับบอกว่าคุ้มค่าที่รอคอยมาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติรายนี้ ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนบัญชี TikTok @_donovandg เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมกับเขียนข้อความเล่าว่า เมื่ออยู่ในประเทศไทย แล้วได้ยินเสียงกระดิ่งดัง คุณต้องหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ แล้วรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปให้ไว เขาบอกว่าเขาตามเสียงกระดิ่งนี้มา 3 สัปดาห์แล้ว จนในที่สุดก็วันนี้ก็มาถึง
เวลาประมาณ 11.30 น. หนุ่มต่างชาติรายนี้สามารถวิ่งไปซื้อไอศกรีมจากรถเข็นได้สำเร็จ โดยไม่ลืมที่จะคว้าเงินไปด้วย 20 บาท เขาได้ไอศกรีมกะทิแบบดั้งเดิมบนขนมปังนุ่ม ๆ ด้านในใส่ข้าวเหนียว และโรยด้วยถั่วลิสงคั่ว เขายังบอกด้วยว่าสามารถขอท็อปปิ้งเพิ่มได้ เช่น ซอสช็อกโกแลต หรือนมข้นหวาน
ภาพจาก TikTok @_donovandg
ภาพจาก TikTok @_donovandg
ภาพจาก TikTok @_donovandg
ภาพจาก TikTok @_donovandg
โดยในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า หนุ่มต่างชาติรายนี้ได้ชื่นชมไอศกรีมที่เขาได้ซื้อมา หลังจากเฝ้ารอคอยมานาน และเริ่มกัดชิมอย่างตื่นเต้น หลังจากได้ลิ้มลองเข้าปากแล้วสีหน้าของเขาบอกความรู้สึกทุกอย่าง จนต้องขอพูดเป็นภาษาไทยซ้ำ ๆ ว่า "อร่อยมาก ๆ" และหยุดกินไม่ได้เลยทีเดียว
ภาพจาก TikTok @_donovandg
ภาพจาก TikTok @_donovandg
"คนในพื้นที่ยังหากินลำบาก"
"ผ่านหน้าบ้านทุกวัน แต่เรียกไม่เคยทัน"
"อร่อยจนพูดไทยได้เลย"
"อยากกินแต่ละที ต้องวิ่งตามคนขาย"
"ฉันยังไม่มีโอกาสได้กินเลย เรียกไม่เคยทัน"
"ไอติมสายลับ 555"
"คุณโชคดีมากที่ได้กิน ส่วนใหญ่แล้วเรียกไม่ทัน"
"เราโชคดีที่บ้านเป็นซอยตัน ออกไปยืนรอหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวต้องเลี้ยวรถออกมา"
@_donovandg When you hear that bell ring you must drop everything you’re doing, follow the sound, take 20 baht out of your bag and try this dessert
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ