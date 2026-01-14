HILIGHT
เพจดัง เปิดเบื้องหลังรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 ถูกเครนทับจนเกิดเหตุสลด

          เบื้องหลังรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 ถูกเครนทับจนเกิดเหตุสลด เป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารและพนักงาน 195 คน เต็มตั้งแต่ต้นทาง

เครนตกใส่รถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          กรณีเครนตกใส่รถไฟ ทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ จ.นครราชสีมา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังสืบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น


เครนตกใส่รถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า รถไฟขบวนดังกล่าวเป็นรถด่วนพิเศษที่ 21 มีผู้โดยสารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 195 คน โดยเป็นจำนวนที่นับตามผังที่นั่งของขบวนรถ

          เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค เปิดรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขบวนดังกล่าวเป็นขบวนด่วนพิเศษขบวนเดียวในเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ปกติเส้นทางนี้ผู้โดยสารจะเต็มตั้งทุกที่นั่งตั้งแต่สถานีต้นทาง

เครนตกใส่รถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ขณะเดียวกัน พื้นที่จุดเกิดเหตุผู้บรับจ้างหลักคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในส่วนงานของ สัญญาที่ 3-4 : งานโยธาช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ กุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร โดยจุดที่เกิดเหตุทำงานอยู่บนโครงสร้างยกระดับความสูงจากพื้นดิน 10 กิโลเมตร

เครนตกใส่รถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 


เพจดัง เปิดเบื้องหลังรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 ถูกเครนทับจนเกิดเหตุสลด โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 14:56:53 1,690 อ่าน
