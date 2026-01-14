HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

พ่อเลี้ยงเดี่ยววัย 40 ตกงานและเมียทิ้ง ทำข้าวกล่องขาย เพื่อหาเงินเลี้ยงลูก

       สู้ชีวิตเพื่อลูก พ่อเลี้ยงเดี่ยววัย 40 ตกงานและเมียทิ้ง ทำข้าวกล่องขาย เพื่อหาเงินเลี้ยงลูก
           ผู้ใช้ TikTok @nunu555511 ได้เผยเรื่องราวของชาววัย 40 ปี กำลังเผชิญกับความลำบากในช่วงวัยกลางคน หลังเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ก็ตกงานและโดนเมียทิ้ง ด้วยความที่ตัวเองมีฝีมือในการทำอาหาร เลยทำข้าวกล่องไปขายข้างทาง พร้อมดูแลลูกแบบไม่ห่าง หลังจากขายเสร็จก็นำเงินไปซื้อนมให้ลูกกิน ยอมสู้ชีวิตเพื่ออยากให้ลูกสุดที่รักมีชีวิตที่ดีขึ้น จนชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความขยันและรู้จักทำมาหากินของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านนี้
พ่อเลี้ยงเดี่ยว

พ่อเลี้ยงเดี่ยว

พ่อเลี้ยงเดี่ยว

พ่อเลี้ยงเดี่ยว

พ่อเลี้ยงเดี่ยว

ภาพจาก TikTok @nunu555511
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อเลี้ยงเดี่ยววัย 40 ตกงานและเมียทิ้ง ทำข้าวกล่องขาย เพื่อหาเงินเลี้ยงลูก โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 14:57:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย