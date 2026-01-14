สู้ชีวิตเพื่อลูก พ่อเลี้ยงเดี่ยววัย 40 ตกงานและเมียทิ้ง ทำข้าวกล่องขาย เพื่อหาเงินเลี้ยงลูก
ผู้ใช้ TikTok @nunu555511 ได้เผยเรื่องราวของชาววัย 40 ปี กำลังเผชิญกับความลำบากในช่วงวัยกลางคน หลังเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ก็ตกงานและโดนเมียทิ้ง ด้วยความที่ตัวเองมีฝีมือในการทำอาหาร เลยทำข้าวกล่องไปขายข้างทาง พร้อมดูแลลูกแบบไม่ห่าง หลังจากขายเสร็จก็นำเงินไปซื้อนมให้ลูกกิน ยอมสู้ชีวิตเพื่ออยากให้ลูกสุดที่รักมีชีวิตที่ดีขึ้น จนชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความขยันและรู้จักทำมาหากินของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านนี้
ภาพจาก TikTok @nunu555511