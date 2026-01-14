เหตุระทึกกลางท้องฟ้า เครื่องบินตกหลุมอากาศก่อนถึงภูเก็ต ท่าอากาศยานแถลงแล้ว

ท่าอากาศยานภูเก็ตออกแถลงชี้แจงกรณีเที่ยวบิน ETIHAD EY 416 ประสบหลุมอากาศ ยืนยันลงจอดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่กระทบการให้บริการสนามบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center
จากกรณีวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 11.30 น. สนามบินภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุเครื่องบินสายการบิน ETIHAD เที่ยวบิน EY 416 เส้นทางอาบูดาบี - ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (ตกหลุมอากาศ) ขณะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้โดยสารบนเครื่องจำนวน 160 คน ซึ่งเครื่องบินได้ลงจอดที่สนามบินภูเก็ตเมื่อเวลา 11.51 น. โดยทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ตรวจสอบความพร้อมในการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า
ต่อมาเวลา 12.00 น. นายมนต์ชัย ตะโนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถเดินทางต่อไปยังที่พักได้ตามปกติ
ภาพจาก flightradar24
ขณะที่เวลา 13.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตแถลงการณ์ว่า ตามที่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบิน EY 416 เส้นทางอาบูดาบี – ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มกราคม นั้น
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอเรียนว่า เมื่อเวลา 11.55 น. อากาศยานลำดังกล่าวลงจอด ณ ทภก. โดยสวัสดิภาพ ซึ่งก่อนการแลนดิ้ง ทภก. ได้ประสานและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประจำจุด เพื่อให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดในทันทีที่เครื่องบินลงจอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Tourist Police ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
จากการตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทภก. แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทภก. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้โดยสารทุกคน โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล
ทภก. ขอขอบคุณผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลทุกการเดินทางด้วยความใส่ใจ ความเป็นมืออาชีพ และหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง