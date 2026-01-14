HILIGHT
เหตุระทึกกลางท้องฟ้า เครื่องบินตกหลุมอากาศก่อนถึงภูเก็ต ท่าอากาศยานแถลงแล้ว

          ท่าอากาศยานภูเก็ตออกแถลงชี้แจงกรณีเที่ยวบิน ETIHAD EY 416 ประสบหลุมอากาศ ยืนยันลงจอดปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่กระทบการให้บริการสนามบิน

เครื่องบินตกหลุมอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center 

          จากกรณีวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 11.30 น. สนามบินภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุเครื่องบินสายการบิน ETIHAD เที่ยวบิน EY 416 เส้นทางอาบูดาบี - ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (ตกหลุมอากาศ) ขณะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้โดยสารบนเครื่องจำนวน 160 คน ซึ่งเครื่องบินได้ลงจอดที่สนามบินภูเก็ตเมื่อเวลา 11.51 น. โดยทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ตรวจสอบความพร้อมในการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า

          ต่อมาเวลา 12.00 น. นายมนต์ชัย ตะโนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถเดินทางต่อไปยังที่พักได้ตามปกติ

เครื่องบินตกหลุมอากาศ
ภาพจาก flightradar24

          ขณะที่เวลา 13.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตแถลงการณ์ว่า ตามที่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบิน EY 416 เส้นทางอาบูดาบี – ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มกราคม นั้น

          ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอเรียนว่า เมื่อเวลา 11.55 น. อากาศยานลำดังกล่าวลงจอด ณ ทภก. โดยสวัสดิภาพ ซึ่งก่อนการแลนดิ้ง ทภก. ได้ประสานและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประจำจุด เพื่อให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดในทันทีที่เครื่องบินลงจอด

เครื่องบินตกหลุมอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Phuket Tourist Police ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต

          จากการตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทภก. แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทภก. ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้โดยสารทุกคน โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล

          ทภก. ขอขอบคุณผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลทุกการเดินทางด้วยความใส่ใจ ความเป็นมืออาชีพ และหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง


