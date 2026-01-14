เครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 28 ราย ตำรวจอายัดตัวคนขับเครน อ้างบังคับพลาด

คืบหน้า เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถโดยสาร ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่ง 28 ราย ขณะที่ตำรวจอายัดตัวคนขับเครน เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
วันที่ 14 มกราคม 2569 ความคืบหน้าอุบัติเหตุเครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถไฟโดยสารด่วนดีเซลรางปรับอากาศ แดวู ขบวนที่ 21 ซึ่งรับผู้โดยสารจำนวน 208 คน จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมสั่งให้ตำรวจ สภ.สีคิ้ว สอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และสอบสวนวิศวกรกับช่างควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของบริษัทที่รับผิดชอบช่วงดังกล่าวอย่างละเอียด
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพบว่ามีจำนวน 28 ราย โดยสามารถนำร่างออกจากโบกี้รถไฟได้แล้ว 19 ราย ซึ่งจะนำส่งโรงพยาบาลสีคิ้วเพื่อทำการชันสูตรและติดต่อญาติ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตอีก 9 รายนั้นยังคงติดอยู่ภายในซากโบกี้รถไฟ ซึ่งหากดำเนินการซ่อมแซมเครนที่ชำรุดเสียหายเสร็จสิ้นจะเร่งค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือต่อไป
ขณะที่เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก รายงานว่า มีการอายัดตัวคนขับเครนเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เบื้องต้นให้การอ้างว่าบังคับเครนผิดพลาด จนเป็นเหตุให้เครนร่วงลงมาทับโบกี้รถไฟ