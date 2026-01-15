HILIGHT
ปชน. แถลงด่วน ปมผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 ถูกจับ พัวพันเว็บพนันออนไลน์

 
            เท้ง แถลงด่วน ปม รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ยันไม่ปกป้องหากผิดจริง รับตรวจสอบแล้ว แต่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ารัฐ 

จับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

            วันที่ 15 มกราคม 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวกรณีผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 ถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ยืนยัน มีส้มไม่มีเทา เจอเทาเราจัดการ ไม่อุ้มพวกพ้อง ไม่ปกป้องพวกเดียวกัน ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด

            โดย นายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า กรณีที่ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ของพรรคประชาชน ถูกกองบัญชาการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ควบคุมตัวเหตุพัวพันเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งพรรคได้ทราบเรื่องจากทนายของนายรัชต์พงศ์ เมื่อวานนี้ (14 มกราคม) 

            ตนขอยืนยันว่าพรรคประชาชนมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอรัปชั่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ทุนเทา หรือเรื่องสแกมเมอร์ รวมถึงการพนันออนไลน์ หากบุคลากรของพรรคไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ที่มีพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เราจะไม่ปกป้อง ไม่ปกปิดการกระทำอย่างเด็ดขาด ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ 

            ที่ผ่านมาคณะกรรมการวินัย หรือคณะกรรมการบริหารพรรคได้ดำเนินการตรวจสอบ สส. หรือนักการเมืองของพรรคทุกคน ที่มีส่วนพัวพันหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมา โดยไม่ละเว้นผู้ใด และหากพบการกระทำผิดก็จะได้รับบทลงโทษอย่างได้สัดส่วน นี่เป็นหลักการปฏิบัติที่เราได้ยึดถือมาตลอดดังที่ได้ปรากฏก่อนหน้านี้ 

            พรรคประชาชนจะยึดมั่นต่อหลักการที่เราไม่ทนต่อพฤติการณ์ทุจริตคอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม หรือการกระทำความผิดร้ายแรงอื่น ๆ เช่น เรื่องของความมั่นคง 

            พรรคประชาชนหวังว่าการดำเนินการของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ต่อกรณีอื่น ๆ ในอนาคต จะเป็นการดำเนินการกวาดล้างนักการเมืองที่มีอิทธิพลหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ ทุนเทา หรือเครือข่ายสแกมเมอร์ หรือเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดอย่างจริงจัง ไม่ใช่การดำเนินการเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงระหว่างการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้น 

            นายณัฐพงษ์ ยอมรับว่าเฉพาะกรณีนี้เคยมีการส่งเรื่องร้องเรียนมาก่อน แต่อาจจะไม่ใช่กรณีนี้โดยตรง แล้วทางพรรคก็พยายามที่จะสืบสวนโดยใช้กลไกและบุคลากรที่มีอยู่ของพรรคอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากเราไม่ได้มีอำนาจรัฐ เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างที่ตำรวจมีได้ เราก็ดำเนินการอย่างได้สัดส่วนเฉพาะข้อมูลหลักฐานที่เรามี ดังนั้นวันนี้เมื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่แถลงข่าวไป พรรก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ได้ละเว้นในส่วนของบุคลากรภายในพรรคแต่อย่างใด 

            ตอนนี้ทราบว่านายรัชต์พงศ์ถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ และมีทีมกฎหมายของพรรคไปสแตนบายไว้เพื่อจะได้พูดกับเจ้าตัวโดยตรง ซึ่งหากเราทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบของพรรคต่อไป 

จับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

            สำหรับผู้สมัคร สส. เขต 2 ใน จ.ตาก ทางพรรคไม่สามารถหาตัวผู้สมัครแทนในเขตนี้ได้ต่อ ซึ่งเราคงไม่นำเหตุผลว่ากลัวไม่มีผู้สมัครในเขตนี้มาเป็นมาตรฐานของพรรค ที่ตนได้ประกาศไปว่าไม่มีสีเทา หมายถึงเราไม่ทนต่อปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเราตรวจพบพฤติกรรม พบหลักฐานที่มีมูลมีน้ำหนัก เราก็จะดำเนินการอย่างได้สัดส่วน 

            จากนี้หวังว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีละเว้น อยากให้มีการตรวจสอบผู้สมัครหรือนักการเมือง ทุกพรรคทุกสีอย่างเท่าเทียมกัน ดูที่หลักฐานข้อเท็จจริง ใครที่พัวพันก็ให้ดำเนินการเต็มที่ 

            สิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไม่ใช่การประกาศว่าเราจะไม่มีคนที่มีประวัติด่างพร้อย 100% ในพรรค เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบประวัติภูมิหลังเขาได้ทั้งหมด สิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นคือเมื่อเราได้รับทราบข่าว เราได้หลักฐานข้อเท็จจริง เราดำเนินการทันทีอย่างแข็งขัน ตรงไปตรงมา ต่างหาก 

            ยอมรับว่า นายรัชต์พงศ์ เคยมีข้อร้องเรียนเข้ามาจริง แล้วเราไม่ได้นิ่งเฉย เราเคยมีการส่งคนไปตรวจสอบในพื้นที่ สอบถามคนในพื้นที่แล้ว พยายามนำสืบเต็มที่แล้ว รวมถึงการเช็กประวัติอาชญากรรมเหมือนผู้สมัครอื่น ๆ ตามปกติ แต่เนื่องจากอาจจะไม่มีประวัติที่เราตรวจสอบได้ เพราะเราไม่ใช่ตำรวจ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เราไม่มีอำนาจรัฐที่จะเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ที่ผ่านมาก็ดำเนินการตามหลักฐานที่มี และได้มีการสอบถามเจ้าตัวโดยตรง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

            ในส่วนกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีสิทธิปกป้องตัวเอง แต่ในส่วนของพรรคเมื่อมีความชัดเจน รอฝ่ายกฎหมายไปพูดคุย ถ้าดูมูลเหตุข้อเท็จจริงแล้วชี้ได้ว่ามีส่วนพัวพันกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาจริง พรรคก็พร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันที 

            ขอย้ำว่าทางพรรค จะดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้สมัครหรืออยู่ในฐานะ ส.ส. อยากให้ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา เราตรวจสอบทุกวัน ต้องเรียนข้อเท็จจริงว่าข้อมูลทุกอย่างไม่ได้จะปรากฏตามหน้าข่าว เราก็ตรวจสอบตลอด แต่มีเครื่องมือไม่เท่าฝ่ายบริหาร ก็ดำเนินการไม่ได้เท่ารัฐบาล อยากเรียนกร้องให้ตำรวจและภาครัฐตรวจสอบอย่างเต็มที่ ไม่เลือกปฏิบัติสีใดสีหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

            ในฐานะหัวหน้าพรรค ยืนยันว่าถ้าเราทราบข้อมูลว่าผู้สมัครของเรา หรือคนของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสีเทา ก็ขอให้ดำเนินการเต็มที่ ไม่ปกป้องแน่นอน และจริง ๆ มีหลายเคสกว่านี้ที่ถูกร้องเรียนเข้ามา แต่หลายครั้งถูกนำมาใช้เพื่อการกลั่นแกล้งทางการเมือง ซึ่งก็มีทั้งการเมืองในพรรค การเมืองนอกพรรค เพราะฉะนั้นกระบวนการในพรรคเราให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยดูจากหลักฐาน และลงโทษอย่างได้สัดส่วน
 
จับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

จับผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์




ปชน. แถลงด่วน ปมผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 ถูกจับ พัวพันเว็บพนันออนไลน์ โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 09:29:59
