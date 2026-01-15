ปอนด์ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ประวัติคือใคร มาย้อนดูข้อมูล สส.ปอนด์ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 หลังถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ เปิดประวัติพร้อมเส้นทางการเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์
จากกรณีพรรคประชาชน แถลงข่าวปมผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 ถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งทางพรรคเพิ่งทราบข้อมูลเมื่อคืนนี้ (14 มกราคม 2569) พร้อมยืนยันไม่อุ้มพวกพ้อง ไม่ปกป้องพวกเดียวกัน ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด หากพบว่ามีส่วนพัวพันตามข้อกล่าวหาจริงนั้น
พบว่าผู้สมัครรายดังกล่าวคือ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ ปอนด์ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 หมายเลข 6
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
- ระดับมัธยม จบการศึกษาจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม
- จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- จบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูบสูง (ปปร.28)
- จบธรรมศึกษา นักธรรมชั้น ตรี โท เอก
- เคยเป็นเจ้าของกิจการร้าน โจ๊กแม่สอด
- เจ้าของกิจการร้าน โจ๊กป๋าแจ๊ว
- เจ้าของร้านราชาทรัพย์
เส้นทางการเมือง รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
- เคยลงสมัคร สจ.ตาก ในนามคณะก้าวหน้า
- เคยเป็น สส. ตาก เขต 2 พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน
- มีการทำงานในฐานะโฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, ThaiPBS