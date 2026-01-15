HILIGHT
ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส. ปชน. ถูกจับปมพัวพันเว็บพนันออนไลน์

 
             ปอนด์ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ประวัติคือใคร มาย้อนดูข้อมูล สส.ปอนด์ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 หลังถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ เปิดประวัติพร้อมเส้นทางการเมือง 

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

             จากกรณีพรรคประชาชน แถลงข่าวปมผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 ถูกจับข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งทางพรรคเพิ่งทราบข้อมูลเมื่อคืนนี้ (14 มกราคม 2569) พร้อมยืนยันไม่อุ้มพวกพ้อง ไม่ปกป้องพวกเดียวกัน ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด หากพบว่ามีส่วนพัวพันตามข้อกล่าวหาจริงนั้น 

             พบว่าผู้สมัครรายดังกล่าวคือ นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ ปอนด์ ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 หมายเลข 6

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์


ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ 


             - ระดับมัธยม จบการศึกษาจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม

             - จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

             - จบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูบสูง (ปปร.28)

             - จบธรรมศึกษา นักธรรมชั้น ตรี โท เอก

             - เคยเป็นเจ้าของกิจการร้าน โจ๊กแม่สอด 

             - เจ้าของกิจการร้าน โจ๊กป๋าแจ๊ว

             - เจ้าของร้านราชาทรัพย์ 

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

เส้นทางการเมือง รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ 


             - เคยลงสมัคร สจ.ตาก ในนามคณะก้าวหน้า

             - เคยเป็น สส. ตาก เขต 2 พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน

             - มีการทำงานในฐานะโฆษกกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์

ประวัติ รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ - สส.ปอนด์




ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, ThaiPBS









