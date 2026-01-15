อีกแล้ว ! เครนถล่มถนนพระราม 2 ร่วงทับรถ 2 คัน หน้า รร.ปารีส สลดพบผู้เสียชีวิต

อีกแล้ว ! เครนถล่มถนนพระราม 2 ช่วงหน้าโรงแรมปารีส การ์เด้น อินน์ พบเป็นเครนก่อสร้างทางยกระดับ เบื้องต้นพบมีรถถูกทับ 2 คัน มีผู้เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 15 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เมื่อเวลา 09.15 น. เกิดเหตุเครนถล่ม บนถนนพระราม 2 ขาออก บริเวณหน้าโรงแรมปารีส การ์เด้น อินน์ จ.สมุทรสาคร ใกล้สะพานท่าจีน โดยเป็นเครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะมีรายงานให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว