อีกแล้ว ! เครนถล่มถนนพระราม 2 ร่วงทับรถ 2 คัน หน้า รร.ปารีส สลดพบผู้เสียชีวิต

 
              อีกแล้ว ! เครนถล่มถนนพระราม 2 ช่วงหน้าโรงแรมปารีส การ์เด้น อินน์ พบเป็นเครนก่อสร้างทางยกระดับ เบื้องต้นพบมีรถถูกทับ 2 คัน มีผู้เสียชีวิต 
 

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

              วันที่ 15 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เมื่อเวลา 09.15 น. เกิดเหตุเครนถล่ม บนถนนพระราม 2 ขาออก บริเวณหน้าโรงแรมปารีส การ์เด้น อินน์ จ.สมุทรสาคร ใกล้สะพานท่าจีน โดยเป็นเครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 
 
เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

             เบื้องต้นรับแจ้งว่ามีรถถูกทับ 2 คัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการใช้เครื่องจักรตัดถ่างเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายในรถ ส่งผลให้การจราจรบนถนนพระราม 2 ขาออก ติดขัดสะสมเป็นระยะทางยาว 

             ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะมีรายงานให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป 

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เครนก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 ถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว



ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, TV5HD Online, FM91 Trafficpro
  

