คดีแปลก เมียยื่นฟ้องผัว หลอกว่าผมหนามา 2 ปี ที่แท้หัวล้านสนิท ต้องใช้แผ่นปิดผม !

          เปิดคดีแปลก ภรรยาในอินเดียยื่นฟ้องสามี เหตุปกปิดความจริง หลอกว่าผมหนา ที่แท้หัวล้านสนิท ต้องใช้แผ่นปิดผม 

หัวล้าน

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Times of India เผยรายงานคดีแปลก กรณีของ ลาวิกา กุปตา หญิงจากเมืองโนอิดา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อสามีของเธอ ซันยาม เชน และญาติอีก 4 ราย โดยกล่าวว่า เธอได้รับคำสัญญาว่าจะได้แต่งงานกับสามีที่มีผมดก แต่หลังจากแต่งงานแล้วกลับพบว่าเขาหัวล้านสนิท และต้องใช้แผ่นปิดผม 

          รายงานระบุว่า ลาวิกาแต่งงานกับสามีของเธอเมื่อเดือนมกราคม 2567 เธออ้างว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สามีของเธอปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของเขาอย่างเป็นระบบ ไม่เพียงแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมไปถึงเรื่องประวัติการศึกษา และรายได้ของเขา โดยสร้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับฐานะทางการเงินก่อนการแต่งงาน 

          โดยในตอนที่แต่งงาน ลาวิกาได้รับแจ้งว่า สามีมีผมดกหนา ก่อนที่เธอจะได้รับรู้ความจริงว่าเขาศีรษะล้าน และใช้แผ่นปิดผมอำพราง รวมไปถึงเรื่องหลอกลวงอื่น ๆ ทว่าหลังจากนั้น เธอกลับถูกสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้ง และแบล็กเมลข่มขู่ว่าจะปล่อยภาพส่วนตัวของเธอสู่สาธารณะ 

          รายงานอ้างอิงข้อมูลจากตำรวจระบุว่า "เธอกล่าวหาว่าถูกสามีของเธอทำร้ายร่างกาย ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ และกดดันให้เธอนำกัญชาจากประเทศไทยมายังอินเดีย" ซึ่งเป็นความผิดฐานลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศ


          โดยลาวิกาได้ฟ้องร้องสามีของเธอ และญาติจากฝ่ายเธออีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย ในข้อหาที่รวมถึงการกระทำทารุณกรรมโดยสามีหรือญาติ, การดูหมิ่นโดยเจตนาเพื่อยั่วยุให้เกิดความวุ่นวาย, การข่มขู่คุกคาม, การละเมิดความไว้วางใจ และการทำร้ายร่างกาย โดยขณะนี้คดีความดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน 

ขอบคุณข้อมูลจาก Times of India, NDTV

คดีแปลก เมียยื่นฟ้องผัว หลอกว่าผมหนามา 2 ปี ที่แท้หัวล้านสนิท ต้องใช้แผ่นปิดผม ! โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 10:48:41
