ไขปริศนา สัตว์คล้ายจิ้งจกที่ญี่ปุ่น คนหลุดโฟกัสในความอ้วนกลม แห่เดาไปโผล่ที่นั่นได้ไง

          คนโพสต์ภาพสัตว์ปริศนา ลักษณะคล้ายจิ้งจกตัวอ้วนผิดปกติ ถูกพบในบ้านคนที่โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ด้านชาวเน็ตแห่คาดเดาเพียบ
จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

          วันที่ 14 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ตั้งคำถามว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เนื่องจากไม่เคยพบเห็นมาก่อน โดยระบุว่าภาพนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น และสถานที่พบคือบ้านพักอาศัยในเขตโอกินาว่า ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมวิเคราะห์

          จากภาพ ลักษณะของสัตว์ตัวดังกล่าวคล้ายจิ้งจก แต่มีรูปร่างอ้วนกลม โดยเฉพาะส่วนหางที่บวมและกว้างเกือบเท่าลำตัว หลายคนคาดว่าอาจเป็น จิ้งจกบ้านหางหนาม หรือ จิ้งจกหินสีจาง ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ
          ขณะเดียวกัน คอมเมนต์จากชาวเน็ตก็มีหลากหลายมุมมอง บางรายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นสัตว์ที่ติดมากับการขนส่งสินค้า หรือแอบมากับกระเป๋านักท่องเที่ยว คล้ายประสบการณ์ที่เคยพบสัตว์หลุดข้ามประเทศโดยไม่ตั้งใจ ขณะที่อีกส่วนมองว่ารูปร่างอ้วนผิดปกติอาจเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือการได้รับอาหารจากมนุษย์มากเกินไป

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

จิ้งจกอ้วน
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

          นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ข้อมูลว่าในพื้นที่โอกินาว่าพบจิ้งจกในกลุ่มเดียวกับบ้านเราอยู่แล้ว เช่น Asian house gecko (Hemidactylus frenatus) และ Common Four-clawed Gecko (Gehyra mutilata) เนื่องจากภูมิอากาศของโอกินาว่ามีลักษณะร้อนชื้นคล้ายเขตร้อน อีกทั้งในอดีตพื้นที่นี้เคยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยมายาวนาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบสัตว์เลื้อยคลานลักษณะใกล้เคียงกัน

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก บุษณัฏ กิ่งเกตุ

ไขปริศนา สัตว์คล้ายจิ้งจกที่ญี่ปุ่น คนหลุดโฟกัสในความอ้วนกลม แห่เดาไปโผล่ที่นั่นได้ไง
