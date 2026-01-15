บีบหัวใจ คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ

สะเทือนใจ คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ ดับสลดทั้งคู่ ยังไม่ทันกลับถึงบ้านฝ่ายหญิง
ภาพจาก ทันกระแส V+
เหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟขบวน 21 ดีเซลรางด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว นับเป็นโศกนาฏกรรมสุดสลด ที่ทำมีผู้เสียชีวิตมากถึง 32 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงเด็กวัยเพียง 1 ขวบ 10 เดือน ที่เป็นผู้ป่วยเคสแดง ต้องเข้ารับการผ่าตัด
ล่าสุด (15 มกราคม 2569) เพจ บิ๊กเกรียน เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เกี่ยวกับคู่รักสาวไทยกับหนุ่มเกาหลี ที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเพียง 1 วัน ก่อนเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟดังกล่าว
ภาพจาก บิ๊กเกรียน
ขณะที่บนโลกออนไลน์มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์ในครั้งนี้