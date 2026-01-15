HILIGHT
บีบหัวใจ คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ

 
          สะเทือนใจ คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ ดับสลดทั้งคู่ ยังไม่ทันกลับถึงบ้านฝ่ายหญิง

คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ
ภาพจาก ทันกระแส V+

            เหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟขบวน 21 ดีเซลรางด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว นับเป็นโศกนาฏกรรมสุดสลด ที่ทำมีผู้เสียชีวิตมากถึง 32 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงเด็กวัยเพียง 1 ขวบ 10 เดือน ที่เป็นผู้ป่วยเคสแดง ต้องเข้ารับการผ่าตัด 

            ล่าสุด (15 มกราคม 2569) เพจ บิ๊กเกรียน เผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เกี่ยวกับคู่รักสาวไทยกับหนุ่มเกาหลี ที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเพียง 1 วัน ก่อนเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเครนถล่มทับรถไฟดังกล่าว 

คู่รักสาวไทย-หนุ่มเกาหลี จดทะเบียนสมรส 1 วัน ก่อนถูกเครนทับรถไฟ
ภาพจาก บิ๊กเกรียน

            โดยมีการเปิดเผยว่า สามีภรรยาคู่นี้เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเพียง 1 วัน จากนั้นพากันกลับมาเมืองไทย และนั่งรถไฟขบวน 21 เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ จ.ศรีสะเกษ แต่ไปไม่ถึงบ้าน พบว่าทั้งคู่เสียชีวิต 

            ขณะที่บนโลกออนไลน์มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ 

 

 



โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 11:48:08
