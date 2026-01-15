HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มวัย 17 หัวหมอซื้อเครื่องสำอาง ใช้ช่องโหว่โกงระบบคืนเงิน โกยไปได้กว่า 18 ล้าน

          หนุ่มวัย 17 ปี หัวหมอ ใช้ช่องโหว่ทำเรื่องคืนเงินบนแพลตฟอร์มขายเครื่องสำอางออนไลน์ โกงเงินไปได้มากกว่า 18 ล้าน
ฉ้อโกง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยรายงานเกี่ยวกับคดีที่น่าตกตะลึง ชายหนุ่มวัย 17 ปี รายหนึ่งในประเทศจีน ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปี ภายหลังจากถูกจับได้ว่า แอบใช้ช่องโหว่ในนโยบายการคืนเงินของแพลตฟอร์มขายเครื่องสำอางออนไลน์ จนสามารถฉ้อโกงเงินไปได้มากกว่า 4 ล้านหยวน (ราว 18 ล้านบาท)   

          รายงานเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2567 แพลตฟอร์มขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ โดยระบุว่า ถูกฉ้อโกงการคืนสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวน ก่อนจะเข้าจับกุมตัว นายลู่ โดยเจ้าตัวรับสารภาพว่า ได้ทำเรื่องยื่นคำขอคืนเงินปลอมไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยไม่ส่งสินค้าคืน

          โดยลู่ได้เปิดบัญชีหลายบัญชีเพื่อซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มดังกล่าว หลังจากพบช่องโหว่ที่ทำให้เขาสามารถกรอกหมายเลขผู้จัดส่งปลอมในคำขอคืนสินค้า และได้รับเงินคืน โดยที่ผู้ขายไม่ได้รับสินค้าที่ส่งคืน เขาจึงสามารถเก็บทั้งสินค้าและเงินคืนไว้เองทั้งหมด 

          ลู่ใช้กลโกงนี้ยื่นคำขอคืนเงินผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวจำนวน 11,900 รายการ โดยไม่ส่งสินค้าคืน ซึ่งสินค้ามีมูลค่ารวม 4.76 ล้านหยวน (ราว 21 ล้านบาท) ก่อนที่จะนำสินค้าเหล่านั้นไปขายต่อในตลาดสินค้ามือสอง และได้เงินไปจำนวน 4.01 ล้านหยวน (ราว 18 ล้านบาท) โดยเขานำเงินที่ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม และใช้เลี้ยงเพื่อน

          ศาลในเซี่ยงไฮ้ได้มีคำพิพากษาในคดีของลู่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ รวมทั้งแพลตฟอร์มการขายสินค้าดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายจีน ผู้ที่ฉ้อโกงทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนจะต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า 10 ปี หากจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากเป็นพิเศษ 

          สำหรับคดีความของลู่ ศาลได้ตัดสินว่าเขามีความผิดจริง อย่างไรก็ดี ในขณะที่ก่อเหตุเขายังถือว่าเป็นผู้เยาว์ ศาลจึงได้พิจารณาลดโทษให้ โดยพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 6 ปี 

          คดีความนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการคืนเงินบนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ แต่กลับสร้างปัญหาและความเสียหายต่อผู้ขาย และเกิดช่องโหว่อันเลวร้ายที่ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้หาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย 

          "เขาใช้ความฉลาดของตัวเองทำในสิ่งที่ผิด" ผู้ใช้โซเชียลส่วนหนึ่งตำหนิพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ในขณะที่บางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า "แพลตฟอร์มเองก็มีปัญหาเช่นกัน ที่ไม่สามารถตรวจจับช่องโหว่ได้ จนกระทั่งสูญเสียเงินไปจำนวนมหาศาลแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มวัย 17 หัวหมอซื้อเครื่องสำอาง ใช้ช่องโหว่โกงระบบคืนเงิน โกยไปได้กว่า 18 ล้าน โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 11:59:23 3,941 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย