คลิปนาทีเครนถล่ม พระราม 2 ทับรถต่อหน้า เผย 2 ศพ ร่างติดใต้เครน ยังนำออกไม่ได้

          เปิดคลิปนาทีเครนถล่ม พระราม 2 ทับรถต่อหน้า พบคนขับกระบะดับสลด 2 คน ร่างติดใต้เครน ยังนำออกไม่ได้ ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 คน ส่ง รพ. แล้ว  

เครนถล่มพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam

          จากเหตุเครนถล่ม พระราม 2 โดยเป็นเครนก่อสร้างทางต่างระดับถนนพระราม 2 กม.ที่ 30 ช่วงสะพานท่าจีน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทครสาคร ซึ่งเบื้องต้นพบมีรถที่ถูกทับ 2 คัน และมีผู้เสียชีวิตด้วยนั้น

เครนถล่มพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam

          ล่าสุด (15 มกราคม 2568) เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมว่า รถที่ถูกทับทั้ง 2 คันเป็นรถกระบะ โดยตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนขับรถกระบะ และมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งทางกู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาชัย 1 แล้ว ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ถูกเครนและแท่นทับอยู่ ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้ 

เครนถล่มพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam

เครนถล่มพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam

          ขณะที่บนโลกออนไลน์ พบผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam ได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถ บันทึกภาพช่วงเวลาขณะเกิดเหตุเครนถล่มลงมาบริเวณเกาะกลางถนน ทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรอยู่บนถนนพระราม 2 ชนิดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ที่อยู่ในรถรีบออกจากรถทันที




ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์


