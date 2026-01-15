เปิดคลิปนาทีเครนถล่ม พระราม 2 ทับรถต่อหน้า พบคนขับกระบะดับสลด 2 คน ร่างติดใต้เครน ยังนำออกไม่ได้ ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 คน ส่ง รพ. แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
จากเหตุเครนถล่ม พระราม 2 โดยเป็นเครนก่อสร้างทางต่างระดับถนนพระราม 2 กม.ที่ 30 ช่วงสะพานท่าจีน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทครสาคร ซึ่งเบื้องต้นพบมีรถที่ถูกทับ 2 คัน และมีผู้เสียชีวิตด้วยนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ล่าสุด (15 มกราคม 2568) เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานเพิ่มเติมว่า รถที่ถูกทับทั้ง 2 คันเป็นรถกระบะ โดยตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนขับรถกระบะ และมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งทางกู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาชัย 1 แล้ว ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ถูกเครนและแท่นทับอยู่ ยังไม่สามารถนำร่างออกมาได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam
ขณะที่บนโลกออนไลน์ พบผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kanyarat Ngaongam ได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถ บันทึกภาพช่วงเวลาขณะเกิดเหตุเครนถล่มลงมาบริเวณเกาะกลางถนน ทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรอยู่บนถนนพระราม 2 ชนิดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ที่อยู่ในรถรีบออกจากรถทันที
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์