รถบัสพลิกคว่ำ 42 ชีวิตตกข้างทาง เจ็บอื้อ พบเป็น พนง. โรงงาน คนขับยันไม่ได้ซิ่ง

รถบัสรับ-ส่งพนักงานพลิกคว่ำ มากันเต็มคัน 42 ชีวิต พบเจ็บอื้อ คนขับเล่าเหตุการณ์ พยายามหักเลี้ยว-ชนให้เบาที่สุด แต่ยังเกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายธิวัฒน์ อายุ 32 ปี คนขับรถบัส เล่าว่า ตนรับพนักงานจากจุดรับพนักงาน กำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยขับมาด้วยความเร็ว 30-40 กม./ชม. เนื่องจากรถบัสมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเยอะจึงขับได้ช้า
กระทั่งลงจากช่วงเขาตะแบกมา ไม่รู้ด้านหน้ารถติดอะไร ขณะนั้นตนใช้เกียร์ 5 และพยายามปรับมาอยู่ที่เกียร์ 2 ประกอบกับบริเวณด้านหน้านั้นมีรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์อยู่ 2 คัน ตนพยายามหักซ้ายและประคองพวงมาลัย พยายามควบคุมรถและชนให้เบาที่สุดแล้ว แต่รถยังพลิกคว่ำลงข้างทาง จึงอยากขอโทษพนักงานทุกคนและเจ้าของรถกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันที่ 15 มกราคม 2569 สวพ.FM91 รายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา รับแจ้งเหตุรถบัสเสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณหน้าปิ่นทอง 3 ถ.331 ตัดใหม่ มุ่งหน้าแหลมฉบัง ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองขาม และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถบัสรับ-ส่งพนักงานโรงงานพลิกตกถนนลงข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบผู้โดยสารที่มากับรถคันดังกล่าว 42 คน แบ่งเป็นชาย 26 คน หญิง 1 คน โดยมีติดภายในรถ 1 คน เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ จึงนำตัวออกจากรถได้สำเร็จ
พบว่าพนักงานทุกคนเป็นชาวเมียนมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 30 ราย บางรายศีรษะแตก มีแผลฟกช้ำตามร่างกาย ทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ อ.ศรีราชา
จากนั้นทางตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนมอบหมายให้หน่วยกู้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล ก่อนจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
