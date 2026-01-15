HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

Winnie the Pooh Day วันแห่งหมีพูห์ 18 มกราคม

          Winnie the Pooh Day ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี รู้จักวันแห่งหมีพูห์แสนน่ารัก เฉลิมฉลองมิตรภาพและปรัชญาชีวิตจากป่าร้อยเอเคอร์
Winnie the Pooh Day

          หากพูดถึงเจ้าหมีตัวกลมสีเหลืองที่ชอบกินน้ำผึ้งเป็นชีวิตจิตใจ คงไม่มีใครไม่รู้จัก Winnie the Pooh (วินนี เดอะ พูห์) หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า “หมีพูห์” ตัวละครที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาเกือบศตวรรษ แต่เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ว่าในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี คือวันที่เหล่าแฟนคลับร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับเจ้าหมีตัวนี้ในฐานะ Winnie the Pooh Day

จุดกำเนิดของ Winnie the Pooh

          วันที่ 18 มกราคม ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาแบบสุ่ม ๆ แต่เป็นวันเกิดของ A.A. Milne (Alan Alexander Milne) นักเขียนชาวอังกฤษผู้ให้กำเนิดเรื่องราวของพูห์และผองเพื่อนในป่าร้อยเอเคอร์ (Hundred Acre Wood) นั่นเอง โดยจุดเริ่มต้นของพูห์มาจากตุ๊กตาหมีของ Christopher Robin ลูกชายของเขา ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ Milne สร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กที่แฝงไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
Winnie the Pooh Day

ภาพจาก : Doodeez / Shutterstock.com

ทำความรู้จักสมาชิกในป่าร้อยเอเคอร์

          เสน่ห์ของเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่พูห์ แต่ยังมีผองเพื่อนที่มีคาแรกเตอร์แตกต่างกันไป ซึ่งเปรียบเสมือนความหลากหลายของมนุษย์ ได้แก่
  • Piglet (พิกเล็ต) หมูตัวน้อยที่ขี้กลัว แต่มีความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ในเวลาที่เพื่อนต้องการ
  • Tigger (ทิกเกอร์) เสือจอมกระโดดที่เปี่ยมไปด้วยพลังและมองโลกในแง่ดี
  • Eeyore (อียอร์) ลาผู้หดหู่แต่ซื่อสัตย์ สอนให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องร่าเริงตลอดเวลาก็ได้
  • Rabbit (แรบบิท) กระต่ายที่เจ้าระเบียบและจริงจังกับชีวิต
  • Kanga & Roo (คางก้า และ รู) แม่จิงโจ้ผู้แสนอ่อนโยนและลูกจิงโจ้จอมซน ทั้งคู่คือตัวแทนของความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ในแบบครอบครัว
  • Owl (นกฮูก) นกฮูกผู้อาวุโสที่สุดในป่า มักให้คำปรึกษาและเรื่องเล่าแก่เพื่อน ๆ ด้วยท่าทางที่ดูภูมิฐาน
  • Christopher Robin (คริสโตเฟอร์ โรบิน) เด็กชายเพียงคนเดียวที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของเพื่อนสัตว์ทุกตัว เขาคือตัวแทนของมิตรภาพ จินตนาการ และความเป็นผู้นำที่มักจะคอยช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในยามคับขันเสมอ
Winnie the Pooh Day

ความสำคัญของ Winnie the Pooh Day

          Winnie the Pooh Day ไม่ได้เป็นเพียงวันฉลองตัวละครการ์ตูนเท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่สะท้อนคุณค่าของมิตรภาพ ความจริงใจ และการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมด หลายคนใช้วันนี้เฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการย้อนกลับไปอ่านหนังสือ ดูการ์ตูน แชร์คำคมหรือแบ่งปันความทรงจำดี ๆ ที่มีต่อหมีพูห์และเพื่อน ๆ

ปรัชญาจากเจ้าหมีสมองเล็ก

          แม้หมีพูห์มักจะถ่อมตัวว่าเขาเป็นหมีที่มีสมองเพียงเล็กน้อย แต่คำพูดของเขามักจะสะท้อนความจริงของชีวิตที่เรามักมองข้ามไป เช่น

Doing nothing often leads to the very best of something.

"การไม่ทำอะไรเลย บางครั้งก็นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอ"

          ข้อคิดเหล่านี้ทำให้หมีพูห์ไม่ได้เป็นเพียงตัวการ์ตูนสำหรับเด็ก แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใหญ่หันมาใช้ชีวิตให้ช้าลง สนใจความสุขเล็ก ๆ และเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากขึ้น

Winnie the Pooh กับความนิยมที่ไม่เคยจางหาย

          แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี Winnie the Pooh ก็ยังคงเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย เต็มไปด้วยความอบอุ่น และแฝงแง่คิดเกี่ยวกับชีวิต ทำให้ Winnie the Pooh Day ไม่ใช่แค่วันของการ์ตูนชื่อดัง แต่กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่ชวนให้ทุกคนย้อนกลับไปหาความเป็นเด็กในตัวเรา นึกถึงมิตรภาพ ความเรียบง่าย และความสุขที่ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งเตือนใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่คือ มิตรภาพและการได้อยู่กับคนที่เรารัก เหมือนกับโลกในป่าร้อยเอเคอร์ที่หมีพูห์และผองเพื่อนอาศัยอยู่นั่นเอง
Winnie the Pooh Day

ขอบคุณข้อมูลจาก : nhaschools.com, nationaltoday.com
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
Winnie the Pooh Day วันแห่งหมีพูห์ 18 มกราคม โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 15:15:59
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย