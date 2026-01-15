กระดาษชำระที่ญี่ปุ่นบางมาก คนสงสัยเช็ดยังไงไม่ให้ขาด ผู้รู้เผยจุดประสงค์ที่แท้จริง

ชาวเน็ตเปิดประเด็น กระดาษในห้องน้ำญี่ปุ่นบางมาก คนสงสัยเช็ดยังไงไม่ให้ขาด ผู้เชี่ยวชาญอธิบายจุดประสงค์ที่แท้จริง ทำไมต้องบางขนาดนี้
วันที่ 14 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีประเด็นถกเถียงบนชุมชนออนไลน์ในฮ่องกงและไต้หวัน ภายหลังจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องเผชิญกับความคับข้องใจเช่นเดียวกัน เมื่อพบกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะของญี่ปุ่นมีแผ่นบางเฉียบจนแทบจะขาดแม้แค่จับ แผ่นบางโปร่งแสงจนมองทะลุได้ จึงมีคนตั้งคำถามว่า "ต้องเช็ดยังไงไม่ให้ขาด"
รายงานเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้โซเชียลได้พูดคุยกันบนชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะญี่ปุ่น โดยในโพสต์ระบุว่า ได้ยินนักท่องเที่ยวหลายคนบ่นเรื่องกระดาษชำระญี่ปุ่นที่บางมาก และบางคนถึงกับสงสัยว่า "คนญี่ปุ่นประหยัดเกินไปหรือเปล่า ?" หลายคนได้โพสต์ภาพถ่าย พร้อมกับกล่าววิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามแสดงความอึดอัดใจ ระบุว่า
"แผ่นบางมาก ขาดได้แค่จับในครั้งเดียว"
"สามารถใช้เช็ดชำระได้จริงเหรอ"
"จะเช็ดอย่างไรไม่ให้ขาด ?"
"ทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่น ฉันต้องพกกระดาษชำระไปเอง 2-3 ม้วน"
"ต้องใช้ครั้งละอย่างน้อย 2 เมตร"
"ยิ่งบางก็ยิ่งใช้มาก เปลืองกว่าเดิมอีก"
"กระดาษชำระที่บางที่สุดในโลก"
"ฉันสงสัยว่า กระดาษชำระของญี่ปุ่นถ้าหนากว่านี้จะผิดกฎหมายหรือ ?"
อย่างไรก็ดี ทางสมาคมอุตสาหกรรมกระดาษใช้ในครัวเรือนของญี่ปุ่น ได้อธิบายถึงสาเหตุที่กระดาษชำระญี่ปุ่นบางมาก เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นสูงมาก และระบบท่อประปาก็มีความซับซ้อน ทางการจึงกำหนดมาตรฐานให้กระดาษชำระสามารถละลายในน้ำให้หมดภายใน 100 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบท่อระบายน้ำเสียหาย
ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการใช้ห้องน้ำอัจฉริยะสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการใช้ห้องน้ำจึงเป็นการล้างก่อนแล้วจึงทำให้แห้ง ระบบน้ำฉีดชำระในห้องน้ำจะสามารถล้างสิ่งสกปรกออกไปได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กระดาษชำระบาง ๆ จึงมีไว้ใช้เพียงเพื่อซับความชื้นที่เหลืออยู่เท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับเช็ดอุจจาระโดยตรง
ขณะเดียวกันทางด้าน ดร.เฉิน เว่ยจือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทวารหนัก ประจำคลินิกสตรีและเด็กในไต้หวัน ได้แสดงความคิดเห็นว่า "การล้างด้วยน้ำนั้นดีต่อทวารหนักมากกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระโดยตรง" เพราะการล้างช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เกิดจากแรงเสียดทานของเศษอุจจาระได้ ส่วนการใช้กระดาษชำระเช็ดโดยตรงจะทิ้งคราบอุจจาระไว้รอบทวารหนักมากกว่า หากบริเวณนั้นไม่สะอาดและถูกเสียดสีเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดบาดแผลที่ผิวหนังได้ ทั้งนี้ หากเช็ดแรงเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
