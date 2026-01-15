HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กระดาษชำระที่ญี่ปุ่นบางมาก คนสงสัยเช็ดยังไงไม่ให้ขาด ผู้รู้เผยจุดประสงค์ที่แท้จริง

         ชาวเน็ตเปิดประเด็น กระดาษในห้องน้ำญี่ปุ่นบางมาก คนสงสัยเช็ดยังไงไม่ให้ขาด ผู้เชี่ยวชาญอธิบายจุดประสงค์ที่แท้จริง ทำไมต้องบางขนาดนี้  

กระดาษชำระในห้องน้ำญี่ปุ่น
ภาพจาก Xiaohongshu

          วันที่ 14 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีประเด็นถกเถียงบนชุมชนออนไลน์ในฮ่องกงและไต้หวัน ภายหลังจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องเผชิญกับความคับข้องใจเช่นเดียวกัน เมื่อพบกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะของญี่ปุ่นมีแผ่นบางเฉียบจนแทบจะขาดแม้แค่จับ แผ่นบางโปร่งแสงจนมองทะลุได้ จึงมีคนตั้งคำถามว่า "ต้องเช็ดยังไงไม่ให้ขาด" 

กระดาษชำระในห้องน้ำญี่ปุ่น
ภาพจาก Xiaohongshu

          รายงานเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้โซเชียลได้พูดคุยกันบนชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะญี่ปุ่น โดยในโพสต์ระบุว่า ได้ยินนักท่องเที่ยวหลายคนบ่นเรื่องกระดาษชำระญี่ปุ่นที่บางมาก และบางคนถึงกับสงสัยว่า "คนญี่ปุ่นประหยัดเกินไปหรือเปล่า ?" หลายคนได้โพสต์ภาพถ่าย พร้อมกับกล่าววิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามแสดงความอึดอัดใจ ระบุว่า 

          "แผ่นบางมาก ขาดได้แค่จับในครั้งเดียว"

          "สามารถใช้เช็ดชำระได้จริงเหรอ"

          "จะเช็ดอย่างไรไม่ให้ขาด ?"

          "ทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่น ฉันต้องพกกระดาษชำระไปเอง 2-3 ม้วน" 

          "ต้องใช้ครั้งละอย่างน้อย 2 เมตร"

          "ยิ่งบางก็ยิ่งใช้มาก เปลืองกว่าเดิมอีก"

          "กระดาษชำระที่บางที่สุดในโลก"

          "ฉันสงสัยว่า กระดาษชำระของญี่ปุ่นถ้าหนากว่านี้จะผิดกฎหมายหรือ ?" 

กระดาษชำระในห้องน้ำญี่ปุ่น
ภาพจาก Xiaohongshu

          อย่างไรก็ดี ทางสมาคมอุตสาหกรรมกระดาษใช้ในครัวเรือนของญี่ปุ่น ได้อธิบายถึงสาเหตุที่กระดาษชำระญี่ปุ่นบางมาก เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นสูงมาก และระบบท่อประปาก็มีความซับซ้อน ทางการจึงกำหนดมาตรฐานให้กระดาษชำระสามารถละลายในน้ำให้หมดภายใน 100 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบท่อระบายน้ำเสียหาย 

          ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการใช้ห้องน้ำอัจฉริยะสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการใช้ห้องน้ำจึงเป็นการล้างก่อนแล้วจึงทำให้แห้ง ระบบน้ำฉีดชำระในห้องน้ำจะสามารถล้างสิ่งสกปรกออกไปได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กระดาษชำระบาง ๆ จึงมีไว้ใช้เพียงเพื่อซับความชื้นที่เหลืออยู่เท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับเช็ดอุจจาระโดยตรง 

          ขณะเดียวกันทางด้าน ดร.เฉิน เว่ยจือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทวารหนัก ประจำคลินิกสตรีและเด็กในไต้หวัน ได้แสดงความคิดเห็นว่า "การล้างด้วยน้ำนั้นดีต่อทวารหนักมากกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระโดยตรง" เพราะการล้างช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เกิดจากแรงเสียดทานของเศษอุจจาระได้ ส่วนการใช้กระดาษชำระเช็ดโดยตรงจะทิ้งคราบอุจจาระไว้รอบทวารหนักมากกว่า หากบริเวณนั้นไม่สะอาดและถูกเสียดสีเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดบาดแผลที่ผิวหนังได้ ทั้งนี้ หากเช็ดแรงเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้  



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระดาษชำระที่ญี่ปุ่นบางมาก คนสงสัยเช็ดยังไงไม่ให้ขาด ผู้รู้เผยจุดประสงค์ที่แท้จริง โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 15:32:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย