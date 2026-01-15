ผุดไอเดีย ขายอาหารหมากลางตลาด แหวกจนโดนถาม..ใครจะซื้อ ภาพนี้มีคำตอบ

ทำข้าวแกงหมาแมวมาขายตลาด กะละมังยักษ์เต็มโต๊ะ ไอเดียแหวกจนถูกถาม ใครจะซื้อ ให้ภาพสุดท้ายแทนคำตอบ คนชื่นชมเพียบ
ภาพจาก TikTok @fooddog_
เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากจนเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ TikTok @fooddog_ ร้านข้าวแกงหมาแมว ออกมาเผยถึงการทำธุรกิจไอเดียใหม่ สุดแหวกไม่เหมือนใคร จนคนจัดตลาดยังต้องถามว่า "ใครจะซื้อแกว่ะ"
โดยมีภาพเผยภาพของร้านข้าวแกงหมาแมว ซึ่งป้ายร้านก็ระบุชัดว่าเป็นอาหารสำหรับน้องหมา ทางร้านได้จัดเมนูต่าง ๆ เช่น อกไก่+แครอต, อกไก่+ตับ, อกไก่+ปลาทู และอกไก่ล้วน มาแบบกะละมังใหญ่ ๆ พร้อมยอมรับว่าไอเดียธุรกิจของเธอทำให้หลายคนสงสัย ว่าขายอาหารหมาแล้วใครจะมาซื้อ ไม่มีใครเขาทำกัน
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เธอคิดมาอย่างดีแล้วว่าต้องทำได้ ซึ่งภาพที่ปรากฏในเวลาต่อมาก็น่าชื่นใจมาก จากร้านที่ถูกถามว่า "ใครจะมาซื้อ" กลับมีลูกค้าเข้ามาต่อคิว ซื้ออกไก่ต้มไปเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวกันจำนวนมาก แถมภาพสุดท้ายที่ทุกอย่างขายหมดจนเกลี้ยง คงแทนคำตอบได้อย่างดี ว่าทำแบบนี้แล้วใครจะซื้อ
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมไอเดียดังกล่าว โดยบ้างก็บอกว่า ขายแบบนี้คือดีมาก เพราะบางครั้งอยากจะให้อาหารหมาจรก็ซื้อแบบนี้ไปได้ หรือบางครั้งคนก็ไม่รู้ว่าน้องหมากินอาหารที่ปรุงไม่ได้ การซื้อแบบนี้ก็ทำให้สบายใจ
ยังมีคอมเมนต์อื่น ๆ เช่น คนไทยรักสัตว์น้าทำเป็นเล่นไป, มีน้ำจิ้มให้ไหมคะน้องหมาฝากถาม, เคยมีลูกค้ากลับมาบ่นไหมคะ 5555, อยากให้มีแบบนี้แถวบ้านบ้าง และซื้อไปกินเองได้ไหมคะ เป็นต้น