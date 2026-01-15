HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แพทย์แนะ 4 สิ่งควรเลี่ยง ก่อนทำกิจกรรมบนเตียง หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ

 
             แพทย์แนะ 4 สิ่งสำคัญ ควรเลี่ยงก่อนมีเซ็กส์ หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ

ปัญหาบนเตียง

            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 4 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์ หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ พร้อมเผยวิธีง่าย ๆ ที่ควรทำ 

            เพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแสดงความรักและความผูกพัน แต่ยังมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงด้วย ผู้หญิงหลายคนมักให้ความสนใจกับสิ่งที่ควรทำก่อนมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจลืมสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงไป  

            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha เผยรายงานอ้างอิงจาก ดร. หวง เว่ยหลุน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไต้หวัน ได้ออกมาเปิดเผยคำแนะนำต่อผู้หญิงเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเธอมักชอบทำก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว และยังรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือน หรือวัยทอง


4 สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์


1. กินมากเกินไป 

             คู่รักหลายคู่เริ่มต้นการเดตด้วยมื้อดินเนอร์สุดโรแมนติก บางคนเข้าใจว่า กินเยอะ ๆ จะทำให้มีพลังในการทำกิจกรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อกินมากเกินไป เลือดจะไปรวมตัวกันที่กระเพาะอาหาร เพื่อช่วยในการบีบตัวและย่อยอาหาร หากมีเพศสัมพันธ์ในขณะนั้น เลือดจะถูกเบี่ยงไปยังอวัยวะเพศ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ท้องอืด และรู้สึกไม่สบาย

             สำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ระบบย่อยอาหารจะมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น อาการท้องอืดจะทำให้เกิดแรงกดที่ไม่สบายบริเวณอุ้งเชิงกราน ส่งผลให้ความรู้สึกพึงพอใจลดลงอย่างมาก

2. โกนหรือแว็กซ์ขนอวัยวะเพศ 

             การรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศเป็นนิสัยที่ดี แต่การกำจัดขนบริเวณอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์ทันทีเป็นความคิดที่ผิด แม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะเชื่อว่ามันทำให้สะอาดหรือสวยงาม 

             แพทย์เตือนว่า หากเกิดบาดแผลแม้เพียงเล็ก ๆ อาจกลายเป็นช่องทางให้แบคทีเรียและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้ ผิวหนังหลังการกำจัดขนมักจะระคายเคืองและเจ็บปวดได้ง่าย จนส่งผลให้รู้สึกไม่สบายทั้งต่อตัวเองและคู่รัก ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า 

3. ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

             หลายคนนิยมดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นทางอารมณ์ หากในปริมาณเล็กน้อยอาจช่วยได้ แต่ถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นศัตรู 

             แอลกอฮอล์จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้เกิดความตื่นตัวมากเกินไป และสูญเสียการควบคุมได้ง่าย เป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ ผู้หญิงในช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนมักประสบปัญหาช่องคลอดแห้งเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมน แอลกอฮอล์จะยิ่งลดการหล่อลื่นของช่องคลอด ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและแสบร้อนระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 

4. มีเพศสัมพันธ์ตอนโกรธ

             ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคู่รักใช้เซ็กส์ในการสมานความสัมพันธ์ เพื่อคืนดีหลังทะเลาะกัน แต่ในขณะที่มีอารมณ์โกรธ ร่างกายจะผลิตอะดรีนาลิน และเทสโทสเตอโรนในปริมาณมาก ทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้เช่นนี้ อาจนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงหรือบาดแผลทางใจได้ง่าย 

             โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง การยอมมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เต็มใจเมื่ออารมณ์แปรปรวนอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่ภาวะความเครียด กลัวความใกล้ชิด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจในระยะยาว

ควรทำอะไรก่อนมีเพศสัมพันธ์ ? 


             - ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในร่างกาย 

             - ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอย่างอ่อนโยน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และปรับการไหลเวียนเลือดบริเวณอุ้งเชิงกราน

             - กินอาหารเพิ่มความสุข เช่น ดาร์กช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี หรืออัลมอนด์ ช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

             - ทำความเข้าใจและบอกความต้องการกับคู่ของคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha
ภาพประกอบฝากโหลดค่ะ 
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/brunette-woman-man-lying-hugging-concept-615591818




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แพทย์แนะ 4 สิ่งควรเลี่ยง ก่อนทำกิจกรรมบนเตียง หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 17:14:30 2,972 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย