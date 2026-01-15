แพทย์แนะ 4 สิ่งควรเลี่ยง ก่อนทำกิจกรรมบนเตียง หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ

แพทย์แนะ 4 สิ่งสำคัญ ควรเลี่ยงก่อนมีเซ็กส์ หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 4 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์ หลายคนคุ้นเคย แถมทำเป็นประจำ พร้อมเผยวิธีง่าย ๆ ที่ควรทำ
เพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การแสดงความรักและความผูกพัน แต่ยังมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงด้วย ผู้หญิงหลายคนมักให้ความสนใจกับสิ่งที่ควรทำก่อนมีเพศสัมพันธ์ แต่อาจลืมสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงไป
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha เผยรายงานอ้างอิงจาก ดร. หวง เว่ยหลุน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไต้หวัน ได้ออกมาเปิดเผยคำแนะนำต่อผู้หญิงเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเธอมักชอบทำก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว และยังรวมไปถึงสุขภาพจิตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือน หรือวัยทอง
4 สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงก่อนมีเพศสัมพันธ์
1. กินมากเกินไป
คู่รักหลายคู่เริ่มต้นการเดตด้วยมื้อดินเนอร์สุดโรแมนติก บางคนเข้าใจว่า กินเยอะ ๆ จะทำให้มีพลังในการทำกิจกรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อกินมากเกินไป เลือดจะไปรวมตัวกันที่กระเพาะอาหาร เพื่อช่วยในการบีบตัวและย่อยอาหาร หากมีเพศสัมพันธ์ในขณะนั้น เลือดจะถูกเบี่ยงไปยังอวัยวะเพศ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ท้องอืด และรู้สึกไม่สบาย
สำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ระบบย่อยอาหารจะมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น อาการท้องอืดจะทำให้เกิดแรงกดที่ไม่สบายบริเวณอุ้งเชิงกราน ส่งผลให้ความรู้สึกพึงพอใจลดลงอย่างมาก
2. โกนหรือแว็กซ์ขนอวัยวะเพศ
การรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศเป็นนิสัยที่ดี แต่การกำจัดขนบริเวณอวัยวะเพศก่อนมีเพศสัมพันธ์ทันทีเป็นความคิดที่ผิด แม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะเชื่อว่ามันทำให้สะอาดหรือสวยงาม
แพทย์เตือนว่า หากเกิดบาดแผลแม้เพียงเล็ก ๆ อาจกลายเป็นช่องทางให้แบคทีเรียและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าสู่ร่างกายได้ นอกจากนี้ ผิวหนังหลังการกำจัดขนมักจะระคายเคืองและเจ็บปวดได้ง่าย จนส่งผลให้รู้สึกไม่สบายทั้งต่อตัวเองและคู่รัก ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้า
3. ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
หลายคนนิยมดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นทางอารมณ์ หากในปริมาณเล็กน้อยอาจช่วยได้ แต่ถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นศัตรู
แอลกอฮอล์จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้เกิดความตื่นตัวมากเกินไป และสูญเสียการควบคุมได้ง่าย เป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ ผู้หญิงในช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนมักประสบปัญหาช่องคลอดแห้งเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมน แอลกอฮอล์จะยิ่งลดการหล่อลื่นของช่องคลอด ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและแสบร้อนระหว่างมีเพศสัมพันธ์
4. มีเพศสัมพันธ์ตอนโกรธ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคู่รักใช้เซ็กส์ในการสมานความสัมพันธ์ เพื่อคืนดีหลังทะเลาะกัน แต่ในขณะที่มีอารมณ์โกรธ ร่างกายจะผลิตอะดรีนาลิน และเทสโทสเตอโรนในปริมาณมาก ทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้เช่นนี้ อาจนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงหรือบาดแผลทางใจได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง การยอมมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เต็มใจเมื่ออารมณ์แปรปรวนอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่ภาวะความเครียด กลัวความใกล้ชิด และส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจในระยะยาว
ควรทำอะไรก่อนมีเพศสัมพันธ์ ?
- ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในร่างกาย
- ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอย่างอ่อนโยน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และปรับการไหลเวียนเลือดบริเวณอุ้งเชิงกราน
- กินอาหารเพิ่มความสุข เช่น ดาร์กช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี หรืออัลมอนด์ ช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
- ทำความเข้าใจและบอกความต้องการกับคู่ของคุณ
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha
