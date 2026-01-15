HILIGHT
นายกฯ สั่งยกเลิก 2 สัญญาผู้รับเหมา ขึ้นบัญชีดำ ปมเครนถล่มทับรถไฟ - พระราม 2


           นายกฯ อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญาผู้รับเหมา 2 โครงการ อิตาเลียนไทย เหตุเครนถล่มทับรถไฟ - ถนนพระราม 2 พร้อมดำเนินคดีและขึ้นแบล็กลิสต์ 

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

           วันที่ 15 มกราคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการความปลอดภัยด้านการก่อสร้างคมนาคม กรณีเครนถล่มทับรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และบริเวณถนนพระราม 2 ว่า รัฐบาลมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างรุนแรง จึงมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการบอกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง 2 โครงการทันที

           การดำเนินการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย รวมถึงได้รับคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอัยการสูงสุด โดยนอกจากการยกเลิกสัญญาแล้ว ยังให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ และขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมารายนี้ เพื่อไม่ให้เข้ามารับงานภาครัฐในอนาคต พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินประชาชน



เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

           สำหรับโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอพิจารณาเป็นรายกรณี โดยในส่วนของงานที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% จะต้องหาผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ หากรัฐมีความเสียหายเพิ่มเติม สามารถเรียกร้องจากหลักประกันสัญญาและหนังสือค้ำประกันธนาคารได้ 

           ส่วนการเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ยืนยันว่า ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด ส่วนเรื่องสมุดพก กรมบัญชีกลางระบุว่า กำลังออกเป็นระเบียบอยู่ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า (กุมภาพันธ์) ซึ่งจะเป็นการบังคับใช้ในอนาคต ไม่ได้มีผลย้อนหลัง พร้อมระบุว่า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเราเข้ามาดำเนินการตราออกมาเป็นกฎกระทรวงกระทรวง แต่ยังต้องมีรายละเอียด ข้อบังคับอื่น ๆ ที่กรมบัญชีกลางต้องไปร่างออกมา



โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2569 เวลา 19:13:25
