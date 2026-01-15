HILIGHT
ทลายโกดังอาหารแมวเถื่อน สวมเลขทะเบียนบริษัทอื่น เตือนเจ้าของเลี่ยงซื้อราคาถูกผิดปกติ


          ปคบ. และกรมปศุสัตว์ บุกทลายโกดังอาหารแมวเถื่อนกว่า 1,300 ถุง  เตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช็กเลขทะเบียนและแหล่งผลิตก่อนซื้อ

อาหารแมวเถื่อน
ภาพจาก POLICETV 

          ตำรวจ กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และฝ่ายปกครอง ร่วมกันจับกุมบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558 ฐานขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 56(4) ประกอบมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฐานขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (อาหารแมว) เครื่องหมายการค้า P..t.. รวม 2 รายการ มูลค่าประมาณ 200,000 บาท

          การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ DLD 4.0 ว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ยี่ห้อดังกล่าว ซึ่งมีการใช้เลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอมและแอบอ้างสถานที่ผลิต โดยมีบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี เป็นผู้ลักลอบจัดจำหน่าย

          ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 11.30 น. ตำรวจ กก.2 บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ปากเกร็ด จึงได้เข้าตรวจค้นโกดังในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อไปถึงพบพนักงานของบริษัทอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานขอตรวจค้นตามกฎหมาย โดยพนักงานคนดังกล่าวยินยอมและเป็นผู้นำตรวจค้นด้วยตัวเอง


อาหารแมวเถื่อน
ภาพจาก POLICETV 

          ผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (อาหารแมว) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวม 2 รายการ จำนวน 1,341 ถุง มูลค่าประมาณ 200,000 บาท โดยบนผลิตภัณฑ์ปรากฏเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 01 07 46 0xxx และสถานที่ผลิตนั้นเป็นของบริษัทอื่นที่ได้ขอจดทะเบียนไว้แล้ว และยังพบอีกว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          การนำอาหารสัตว์ที่มีการสวมทะเบียน ปลอมแปลงฉลาก หรือไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงอย่างร้ายแรง เช่น สัตว์เลี้ยงเกิดอาการท้องเสีย อาเจียน ภาวะลำไส้อักเสบ เสี่ยงต่อการสะสมสารปนเปื้อน โลหะหนัก หรือเชื้อโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคไต โรคตับ หรือเสียชีวิตในระยะยาว เจ้าของสัตว์อาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลสูงโดยไม่จำเป็น จึงควรเลือกซื้ออาหารสัตว์ที่มีเลขทะเบียนถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตให้ตรงกับข้อมูลกรมปศุสัตว์ หลีกเลี่ยงสินค้าที่ราคาต่ำผิดปกติหรือไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน

อาหารแมวเถื่อน
ภาพจาก POLICETV 


ขอบคุณข้อมูลจาก ดาวแปดแฉก



Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย